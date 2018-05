iOS 11 auf dem iPhone und iPad (Bild: Apple)

​iOS 11.4 Beta 6 zum Download verfügbar. Es kommt etwas überraschend. Erst am Montag veröffentlichte Apple Beta 5 seines mobilen Betriebssystems. Wenige Tage später folgt bereits das Update. Als registrierter Entwickler können Sie die jüngste Beta entweder direkt auf den Geräten oder über das Developer Portal herunterladen.

Drei Tage ist es her, da kam Beta 5 heraus. Sie trägt die Buildnummer 15F5077a. Die neue sechste Testversion des Betriebssystems für Smartphones und Tablets aus Cupertino trägt stattdessen die Buildnummer 15F5079a.

iOS 11.4 bringt AirPlay 2 und ClassKit

Mit iOS 11.4 fügt Apple Funktionen für Mehrraum-Audioausstrahlung via AirPlay 2 hinzu. Außerdem ist eine neue Softwareschnittstelle namens ClassKit integriert. Die hilft Entwicklern, ihre Apps für Apples Schul-Software fit zu machen. Denn darüber können Inhalte für Lehrer, Schulen und Schüler in ein Curriculum hinzugefügt werden und Prüfungen sogar digital geplant und durchgeführt werden.

Ebenfalls Teil von iOS 11.4 wird „Nachrichten in der iCloud“. Durch die Synchronisation der Nachrichten auf Apples Servern sind die Gesprächsverläufe auf allen Endgeräten (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) gleichermaßen aktuell. Es kam sonst zu komischen Verschiebungen. Auch luden manche Geräte, die eine Weile nicht in Benutzung waren Nachrichten später nach und brachten so den Gesprächsverlauf für einen Moment durcheinander (bis zum Neustart). Das soll sich in Zukunft ändern.

