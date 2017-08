Seit heute ist Treble.fm neu im App Store für iOS zu finden. Die iPhone-App möchte ein soziales Netzwerk speziell für Musiker sein und diese für gemeinsame Projekte miteinander vernetzen. Jeder Künstler kann ein detailliertes Profil erstellen und mit anderen Dienste, wie zum Beispiel SoundCloud, verknüpfen. Der Download ist kostenlos.

Jeder Künstler kann über eine Verknüpfung mit SoundCloud Sample-Clips einbinden. (Bild: Treble.fm Screenshot)

Für die Einrichtung wird ein Account von Facebook oder Instagram benötigt. Anschließend lässt sich ein persönliches Profil erstellen, andere soziale Netzwerke verlinken, eine Kurzbiografie einfügen und ein SoundCloud-Account verknüpfen. Ist die Einrichtung abgeschlossen, kann man mithilfe der App nach Musikern im Umkreis suchen und deren Profile durchstöbern. Dabei lassen sich ganz genaue Suchkriterien anwenden, um zum Beispiel nur Sänger oder Produzenten angezeigt zu bekommen.

Durch die Anbindung an SoundCloud ist es möglich, zu jedem Musiker auch entsprechende Samples abzuspielen. Möchte man einen Künstler kontaktieren um zum Beispiel mit ihm zusammenzuarbeiten, lässt sich eine Kontaktanfrage in Treble.fm senden. Wird diese bestätigt, können beide Künstler in der App miteinander kommunizieren.

Treble.fm ist nicht die erste Plattform dieser Art, möchte sich aber durch besonderes Design und viele nützliche Funktionen von anderen Plattformen abheben. Bisher ist die Nutzerzahl noch relativ gering und die Community hauptsächlich in Amerika angesiedelt. In Deutschland muss die Zahl der Nutzer noch steigen um Treble.fm sinnvoll einsetzen zu können, der Grundstein ist mit der App aber gelegt.

Laden im App Store Treble.fm - The Networking Hub for Music Makers Entwickler: Treble Media, Inc. Preis: Gratis

Laden

Treble.fm ist im App Store für iOS kostenlos verfügbar, setzt mindestens iOS 9 voraus und bisher nur mit englischer Menüführung.