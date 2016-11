25.11.2016 - 21:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die OLED-Eingabezeile am MacBook Pro muss nicht zwingend programmabhängig bestückt werden, wie die App TouchSwitcher zeigt. Damit können App-Symbole auf den Touchscreen dargestellt werden, der dann ähnlich wie das Dock in macOS aussieht. Das klappt allerdings nur mit einem Trick.



TouchSwitcher (Bild: Hazeover)

Mit dem TouchSwitcher können Apps direkt über die Touch Bar des neuen MacBook Pro gestartet werden. Welche Symbole dort zu sehen sind, bestimmt der Anwender selbst. Es handelt sich um die zuletzt gestarteten Programme des Rechners. Frei belegbar ist die Leiste nicht. Der Trick: Durch das Berühren des Programmsymbols von TouchSwitcher wird direkt der Inhalt der Touch Bar geändert.

So lässt sich schnell zwischen den geöffneten Anwendungen hin- und herschalten. Das klappt genauso schnell wie mit dem App-Switcher in macOS, der sich mit Command und Tab aufrufen lässt. Im Gegensatz dazu bietet der TouchSwitcher allerdings die Möglichkeit, sofort das gewünschte Programm in den Vordergrund zu schieben und nicht mehrmals auf Tab drücken zu müssen.

Die Symbole erscheinen in der Kontrollleiste (Control Strip) der Touch Bar. Das klappt bei den allermeisten Programmen, die im Vordergrund sehen. Probleme haben wir bei iTunes festgestellt. Die Software raubt dem TouchSwitcher den angestammten Platz.



TouchSwitcher ist kostenlos und kann von der Website des Programmierers heruntergeladen werden.