23.08.2017 - 12:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In wenigen Wochen soll das iPhone 8 zusammen mit dem iPhone 7s und 7s Plus vorgestellt werden. Während sich die Experten beim Design einig sind, herrscht noch immer Uneinigkeit beim Fingerabdrucksensor. Derzeit gibt es hierzu drei Theorien zum „Touch ID“-Einsatz. Ein neues Video könnte nun frischen Wind in die Diskussion bringen.



Auch bei uns in der Redaktion sind die iPhone 8 Dummies schon angekommen (Bild: Stefan Molz)

Über kaum ein Bestandteil des iPhone 8 wird so viel diskutiert wie über den Fingerabdrucksensor. Dabei spalten sich die Experten in drei Lager. Das erste Lager glaubt an die Zukunft des „Touch ID“-Sensors und sieht eine Integration unter dem Display als nächsten logischen Schritt. Allerdings soll dies laut Zulieferern noch nicht problemlos möglich sein, sodass andere den Fingerabdrucksensor an der Rückseite des Geräts vermuten. Die dritte Gruppe hingegen sagt die Abkehr von Touch ID voraus und meint, dass Apple sich mit einem neuen 3D-Sensor alleine auf die Gesichtserkennung verlassen wird, der auch für die beiden anderen Lager zum festen Bestandteil des iPhone 8 zählt.

Jetzt kam neuer Schwung in die Debatte. Es ist ein Video auf der chinesischen Microblogging-Seite Weibo aufgetaucht. Darin sieht man ein iPhone 8 (vermutlich) in der Qualitätssicherung sehen, das in ein Prüfgerät eingeführt wird.

Dabei ist auffällig, dass die Daten erst auf dem Bildschirm erscheinen, nachdem der Arbeiter seinen Finger auf das Apple-Logo gelegt hat. Es wird daher spekuliert, dass Apple Touch ID nicht einfach fallen lässt, sondern ihn versteckt in die Rückseite integriert.

Weiterhin fällt auch auf, dass das vermeintliche iPhone 8 über keine Glasrückseite verfügt, wie die zahlreichen Leaks bisher aufwiesen. Es könnte sich daher auch nur um einen Prototypen handeln. Genauere Informationen erhalten wir dann in wenigen Wochen, wenn Apple das neue iPhone offiziell vorstellen wird.