01.10.2016 - 19:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple-Chef Tim Cook hat bekräftigt, dass Verschlüsselung für die Wahrung der Privatsphäre seiner Kunden essentiell wichtig ist. Viele Nutzer hätten mittlerweile mehr persönliche Daten auf ihren Smartphone gespeichert als in ihrer Wohnung. Deshalb müsse das Gerät besonders gut geschützt werden.



Tim Cook (Bild: Tim Cook via Twitter)

Tim Cook bekam bei einer öffentlichen Veranstaltung in Salt Lake City Szenenapplaus, als er die Verschlüsselungsinitiative seines Unternehmens noch einmal bekräftigte. Auf dem Jahrestreffen des Utah Technology Council (UTC) sprach Cook mit Senator Orrin Hatch über die Herausforderungen an die Technologiebranche. Das UTC repräsentiert mehr als 5.000 Unternehmen aus dem Technologie- und Medizinsektor des US-Bundesstaates.



Verschlüsselung sei eines der wichtigsten Themen, die es gibt, so Cook. Verschlüsselung mache die Gesellschaft sicherer. Apple fühle sich in der Verantwortung, seine Kunden zu schützen. Privatsphäre und Datenschutz seien nur mit einer starken Verschlüsselung zu wahren.



Nutzer müssten die Möglichkeit haben, Daten vor Fremden mit allen zur Verfügung stehenden technischen Methoden zu schützen – vor Kriminellen, Behörden aber auch dem Unternehmen, das das Produkt hergestellt hat. Die einzig zuverlässige Methode sei eine sichere Verschlüsselung, die nicht durch Schwachstellen, Generalschlüssel und Hintertüren ausgehebelt werden dürfe. Das hatte Apple schon früher auch öffentlich mitgeteilt Apple hatte sich geweigert , dem FBI zu helfen, die Verschlüsselung beziehungsweise den Passwortschutz eines iPhones zu umgehen, das bei der Aufklärung der Terror-Anschläge von San Bernadino helfen könnte. Auch ein einem anderen Fall verweigerte Apple eine solche Hilfe. Das FBI schaffte es dann offenbar auch ohne Hilfe von Apple, an die gewünschten Daten zu kommen. Dabei wurde offenbar eine Sicherheitslücke ausgenutzt Apple wurde zwischenzeitlich auch verklagt, dem FBI zu helfen, doch der Versuch, das Unternehmen zur Mithilfe zu zwingen, wurde nicht weiter verfolgt. Für die Zukunft bedeutet das jedoch noch nicht, dass Apple und andere Unternehmen aus der Schusslinie sind. Ein solcher Fall kann sich schließlich jederzeit wieder ereignen Ganz so sicher wie erwartet ist iMessage (Nachrichten) aber nicht. Gegenüber The Intercept hat Apple zugegeben, dass nicht alles an iMessage anonym ist . Die Inhalte seien zwar von Ende zu Ende verschlüsselt und damit auch für Apple nicht lesbar. Das beziehe sich aber nicht auf die Verbindungsdaten. Diese beinhalten die Absendernummer, die Nummer des Empfängers, die IP-Adresse des Absenders und den Zeitpunkt der Anfrage. Diese Datensätze sind nicht verschlüsselt und werden von Apple 30 Tage lang aufbewahrt und nach Vorlage von richterlichen Beschlüssen den Strafverfolgern auch ausgehändigt.