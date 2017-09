Entweder Tim Cook hat Recht und die Medien übertreiben ungerechtfertigterweise, oder er ist gut darin, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Der Chef des iPhone-Herstellers fand sich auch in diesem Jahr zum Start des neuen Smartphones wieder im Apple Store in Palo Alto, Kalifornien, ein. Mit von der Partie: Ein Fernsehteam von CNBC. Der CEO lächelte gekonnt den Eindruck weg, der uns alle umgibt.

Tim Cook zum Start des iPhone 8 im Apple Store Palo Alto (Bild: Apple)

Tim Cook hat es wieder getan. Er hat sich unter die Leute gemischt. Ob nun Fernsehteams sich mittlerweile absichtlich auf die Lauer legen oder eben absichtlich eingeladen werden, an so einem „meet and greet“ teilzunehmen, ist für diese Meldung unerheblich. Gegenüber CNBC erklärte Cook im Apple Store in Palo Alto, dass er „begeistert“ (engl. thrilled) sei vom Start des iPhone 8.

Series 3 Apple Watch und iPhone 8 (Plus) gefragt?

Laut Cook seien in einigen Stores das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus bereits ausverkauft, genauso wie die LTE-Variante der Apple Watch Series 3. Wenn der Apple-Chef so etwas vor laufender Kamera sagt, muss man ihm das wohl glauben. Die LTE-Armbanduhr sei übrigens weltweit an vielen Stellen ausverkauft. Apple arbeite hart daran, dem Bedarf gerecht zu werden.

Man sei wirklich zufrieden mit dem, was man überall sehe. Er könne nicht glücklicher sein. Dies mag der Apple-Chef aus Marketingzwecken gesagt haben, weil man es von ihm erwartet. Sicher ist, dass er deutlich mehr Einblick in die Verkaufszahlen hat als Außenstehende. Die Agentur Reuters allerdings berichtete von wenig Interesse vor den Geschäften beispielsweise in Australien und Asien.

Wir hatten bereits argumentiert, dass die Warteschlangen alleine keinen Rückschluss auf die Verkaufszahlen zulassen.