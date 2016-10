24.10.2016 - 13:44 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Tim Cook hat große Pläne bei der weiteren Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz angeteasert. Leider ist Apples Chef mit keinerlei Details herausgerückt. Der CEO des wertvollsten Unternehmens der Welt verriet lediglich, dass ein großer Teil der Entwicklung von Apples nächster KI-Generation wohl in einem neuen Werk in Japan geschehen soll, das seine Tore voraussichtlich im Dezember öffnen wird.



24.10.2016 - 13:44 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wie sehen Apples Pläne bei Künstlicher Intelligenz aus? (Bild: A Health Blog / CC BY 2.0 SA )

Apples Chef Tim Cook hat angedeutet, dass das Unternehmen auf einen Evolutionssprung im Bereich Künstlicher Intelligenz hinarbeitet. Ein Großteil der Arbeit an dieser weiteren KI-Entwicklung soll offenbar in der neuen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung geschehen, die Apple im kommenden Dezember in Japan eröffnen möchte. Apple hatte vor einiger Zeit eine ehemalige Fabrik von Panasonic in Tsunashima-higashi bei Yokohama übernommen. Die rund 25.000 Quadratmeter große Einrichtung wird derzeit an Apples Bedürfnisse angepasst und unter anderem „grünisiert“. Das bedeutet, dass das Gebäude dank einer vernünftigen Isolierung, Bäumen auf dem Dach und einem Wasser-Recycling-System annähernd CO2-neutral werden soll.

Tim Cook verrät leider keine Details zu Apples KI-Plänen

Leider ging Apples CEO im Interview, das er gegenüber dem Magazin Nikkei Asian Review gab, nicht auf die Details ein. Stattdessen erwähnte Cook hauptsächlich KI-Funktionen, die Apples Dienste bereits jetzt beherrschen. Sicher kann Apple auch bei aktuellen, auf Künstlicher Intelligenz basierenden Funktionen noch einiges verbessern. Eine echte Revolution in diesem Bereich wäre dies aber nicht.

Es ist unklar, wohin genau Apples Weg bei Künstlicher Intelligenz gehen wird. Als gesichert darf gelten, dass das Unternehmen an etwas Größerem arbeitet. Schließlich hat auch die Konkurrenz in den vergangenen Jahren nicht geschlafen und im Bereich Künstlicher Intelligenz große Fortschritte gemacht und Apple teilweise sogar überholt.