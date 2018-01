24.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einigen Tagen tourt Apple-CEO TIm Cook nun schon durch Kanada. Er besuchte ein Eishockey-Spiel der Maple Leafs in Toronto, war im Hauptquartier der Shopify-Plattform zu Gast und hatte nebenbei noch Zeit der Financial Post ein Interview zu geben. Darin besprach er kurz Apples AR-Pläne sowie den HomePod, der gestern endlich ein Veröffentlichungsdatum erhalten hat.



24.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Tim Cook AR weiterhin als eine der zukunftsweisenden Technologien ansieht, verriet neue Details zum HomePod und was Apples Smart Speaker von der verfügbaren Konkurrenz abhebt. Dabei kam natürlich auch zur Sprache, dass der HomePod für einige Nutzer nur ein „Me too“-Produkt ist, das dem Amazon Echo oder dem Google Home nacheifert. Cook versichert jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Vor allem die starke Verbindung zwischen der HomePod-Hardware und iOS machen das Gerät zu etwas Besonderem.

Laut dem Apple-CEO ist Wettbewerb gut, um noch besser werden und startet einen Seitenhieb in Richtung Amazon. Er glaubt nicht daran, dass die Freigabe Lizenzen für Dritte unbedingt gut für die eigenen Produkte ist. Ihm zufolge sei dies „schwieriges Modell, das sich erst noch beweisen muss“.

Daneben spielt natürlich auch der Sound eine große Rolle. Die Qualität ist hier für Apple als Differenzierungsfaktor sehr wichtig, während diese bei nahezu allen anderen Smart Speakern vernachlässigt wird. Mit dem HomePod möchte man hingegen ein sehr eindrucksvolles Sounderlebnis vermitteln, um der Musik gerecht zu werden.

Ob dies gelingt, werden wir in Kürze erfahren. Der HomePod kann nnämlich ab Freitag in den USA, Australien und Großbritannien für einen Preis von 350 US-Dollar vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt dann zwei Wochen später am 9. Februar. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist noch im Frühjahr 2018 geplant. Hierzulande nannte Apple noch keinen Preis. Jedoch dürfte dieser zwischen 350 und 400 Euro liegen.