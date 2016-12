Apples Geschäftsführer, Tim Cook, hat sich auf dem New Yorker Börsenparkett rumgetrieben. Dort wurde er von CNBC vor laufender Kamera interviewt und konnte nicht umhin, zu betonen, dass die neuen AirPods-Kopfhörer ein durchgehender Erfolg seien und sich gut verkauften.

AirPods auf der Verpackung (Bild: Stefan Molz)

Cook war in der Früh mit seinem Neffen auf der Börse in New York unterwegs. Aus rechtlichen Gründen konnte Cook keine klaren Aussagen zum Geschäft des Unternehmens machen, als er danach gefragt wurde. Er antwortete leutselig, dass das Weihnachtsgeschäft großartig gewesen sei.

AirPods mit großer Nachfrage

Der Apple-CEO wurde auch konkret auf die neuen Bluetooth-Kopfhörer angesprochen, die erst vor kurzem mit Verspätung in den Handel kamen. Die ersten Lieferungen an Kunden erfolgten am 19. Dezember. An diesem Tag wurden die AirPods außerdem im Einzelhandel angeboten. Schon mit der ersten Möglichkeit zur Vorbestellung zeigte sich, dass die Nachfrage nach den AirPods durchaus vorhanden war. Bis zum heutigen Tag sind noch nicht alle Kunden mit einem Gerät ausgestattet worden. Wer die Kopfhörer heute online bestellt, wird Sie erst in mehreren Wochen geliefert bekommen.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) December 28, 2016

Die Tests der AirPods, auch von Käufern, fallen in der Regel positiv aus. Unser eigener Test kam zu dem Urteil, dass es sich um gute kabellose Kopfhörer handelt, die lediglich den Makel besitzen, dass Sie nicht schweißbeständig sind. Entsprechend sollten Sie sie nicht für sportliche Aktivitäten verwenden. Darüber hinaus wird häufig die Akkulaufzeit und die einfache Verbindungsmöglichkeit hervorgehoben. Auch die Bluetooth-Reichweite sei besser als erwartet. Lediglich einige Nutzer berichteten in der jüngeren Vergangenheit von Schwierigkeiten mit der Aufbewahrungsbox, die gleichzeitig als mobiler Energiespender dient, in dem die Geräte während der Aufbewahrung geladen werden.