Wer ständig auf der Suche nach seinem Smartphone, seinem Geldbeutel oder seinem Schlüsselbund ist, der kann sich Hilfe kaufen. Denn Tile bietet mit dem Slim und dem neuen Mate zwei Tracker an, die perfekt in den Geldbeutel passen oder einfach an den Schlüsselbund gehängt werden können. Die Tile-Tracker helfen aber nicht nur beim Suchen dieser Gegenstände, sondern können auch umgedreht das gekoppelte Smartphone finden.



Sind Sie auch ein notorischer Sachenverlierer, der ständig den Geldbeutel oder das Smartphone verlegt und mehrmals am Tag seine Schlüssel sucht? Dann sollten Sie sich einmal die Tracker von Tile ansehen. Das Unternehmen hat bereits vor einiger Zeit einen Tracker im Kreditkarten-Format namens Slim auf den Markt gebracht, der in jeden Geldbeutel und jede Handtasche passt. Nun ist am gestrigen Dienstag der Tile Mate gefolgt. Der Mate ist ein kleiner Schlüssel-Anhänger, der aber auch für andere Dinge geeignet ist.

Tile Mate und Tile Slim finden alles

Tiles Geräte werden mit der zugehörigen Smartphone-App gekoppelt. Verlegt man nun seinen Geldbeutel oder seine Schlüssel, kann man in der App auf einer Karte sehen, wo das Tile-Gerät das letzte Mal eine Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone hatte. Befindet sich der Mate oder Slim in Reichweite, kann man ihn über die Smartphone-App anklingeln. Das Ganze funktioniert aber auch andersherum: Findet man sein Smartphone nicht, hat aber seinen Schlüsselbund mit dem Tile Mate in der Hosentasche, kann man einfach auf den Mate drücken und das Telefon klingelt, selbst im Lautlosmodus, vorausgesetzt das Smartphone ist in Reichweite.

Der Tile Mate kostet 25 US-Dollar, der Tile Slim ist für 30 US-Dollar zu haben. Im Viererpack kosten die Geräte 70 US-Dollar beziehungsweise 100 US-Dollar respektive. Außerdem bietet Tile ein Combo-Pack an, das zwei Tile Mates und zwei Tile Slims enthält. Das Combo-Pack ist für 90 US-Dollar zu haben.