08.04.2017 - 14:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Shawn Carter, bekannt als Rapper Jay Z, scheint seine gesamte Solo-Album-Kollektion von Apple Music entfernt zu haben. Bei einer Suche nach "Jay Z" auf Apple Music sind nur noch Songs zu finden, die er mit anderen Künstlern zusammen aufgenommen hat.



Jay Z (Bild: Joella Marano / CC BY SA 2.0)

Jay Z hat seinen gesamten Albenkatalog von Apple Music entfernt. Zwar hatte der Musiker schon in der Vergangenheit einzelne Musikstücke von Apples Streamingdienst entfernt, aber dieser drastische Schritt ist neu. Nur einige seiner Stücke, die gemeinsam mit Kanye West, Linkin Park, R. Kelly und Rihanna aufgenommen wurde, bleiben in Apples Musikkatalog bestehen.

Jay Z gehört Tidal, ein rivalisierender Streaming-Musikdienst. Somit könnte die Entscheidung, seine Diskographie von Apple Music zu entfernen, Wettbewerbsgründe haben. Kanye West ist ebenfalls Anteilseigner von Tidal.

Die Alben von Jay Z scheinen vor kurzem auch von Spotify entfernt worden zu sein. Auf iTunes steht die Musik von Jay Z noch immer zum Kauf bereit. Kleinere Dienste wie Google Play Music streamen sie zumindest im Augenblick ebenfalls noch. Im Gegensatz dazu bietet Jay Zs Frau Beyoncé noch immer eine große Anzahl ihrer Songs und Alben auf Apple Music an, darunter auch ihre kürzlich hinzugefügte Single "Die With You".

Auch Tidals andere Anteilseigner, darunter der eben schon erwähnte Kanye West, Rihanna, Nicki Minaj, Daft Punk, Jack White, Madonna, Arcade Fire, Alicia Keys, Usher und Calvin Harris, bieten auch weiterhin viele ihrer Songs und Alben auf Apple Music an.

Tidal kostet soviel wie Apple Music

Tidal kostet 9,99 US-Dollar pro Monat und damit genauso viel wie Apple Music, während die Premium-Version mit unkomprimiertem HiFi-Sound für rund 20 US-Dollar im Monat zur Verfügung steht. Tidal hatte im März 2016 über 3 Millionen Abonnenten.

Apple Music hatte Dezember 2016 über 20 Millionen Abonnenten, während Spotify kürzlich mitteilte, dass der Streamingdienst 50 Millionen zahlende Kunden hat.

