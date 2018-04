Things 3.5 kommt am 18. April (Bild: Cultured Code)

​Things 3.5 für iPhone, iPad und Mac am 18. April. Entwickler Cultured Code veröffentlicht in dieser Woche ein Update für seine Aufgabeverwaltung. Die App erhält auf allen Plattformen beinahe 30 neue kleine Funktionen spendiert. Die Aktualisierung dient vor allem dazu, die Software im Detail zu verbessern. Die Änderungen basieren dabei in jedem Fall auf Feedback von Nutzern von Things.

Wenn Sie viel zu erledigen haben und Ihren Tag aber gerne organisieren, dann greifen Sie vermutlich zu einem Kalender oder – noch besser – zu einer Aufgabenverwaltung. Eine solche ist „Things“ von Entwickler Cultured Code. Die erhält am 18. April ein umfangreiches Update.

Things 3.5 noch in dieser Woche

Insgesamt 29 neue kleine Funktionen integrierte das Team in die App. Sie können sich zum Beispiel auf zusammenklapbare Bereiche freuen, die für mehr Übersicht sorgen werden.

Wollen Sie Ihren Aufgaben in Things 3.5 Schlagworte zuweisen, dann können Sie das noch einfacher. Denn die Schlagwortauswahl verfügt nun über eine Suchfunktion, sodass Sie in langen Schlagwortlisten das richtige schneller finden. Darüber hinaus liefert die Suche auch mehr Ergebnisse. Haben Sie Schlagworte verschachtelt, sehen Sie nicht nur das Suchergebnis, sondern auch dessen Unterelemente. Damit ist aber noch nicht genug. Denn Cultured Code bringt die Möglichkeit aus Things 2 zurück, Schlagworte zu filtern.

Daten einfacher importieren

Sie möchten gerne Daten zwischen Things und anderen Apps austauschen? Die Entwickler machen es Ihnen in Zukunft etwas einfacher. Angenommen Sie schreiben in Apples Notizen-App eine Liste, die sie über mehrere Zeilen erstreckt. Markieren Sie sie und kopieren sie in die Zwischenablage. Fügen Sie sie dann in Things ein und für jede kopierte Zeile wird ein neuer Eintrag in der Aufgabenverwaltung angelegt. Sie können dazu auch die universelle Zwischenablage zwischen Mac und iPhone/iPad verwenden. Wenn Sie in Dokumenten am Desktop Listen bereits haben, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen sie in Things ein.

Wenn Sie einen mehrzeiligen Text in das Titelfeld einfügen, interpretiert Things nur die erste Zeile als Titel. Der übrige Inhalt wird als Aufgabentext interpretiert. Drag and Drop unterstützt die App in Version 3.5 ebenfalls. Das wird vor allem iPad-Nutzer freuen, die so im Splitscreen produktiver sein können.

Things URLs erlauben Aktualisierungen von Projekten

Seit einiger Zeit bietet Cultured Code die sogenannten „Things URLs an. Damit konnten Sie ohne die Nutzung der App über spezielle Internetadressen Projekte anlegen. Mit Version 3.5 von Things können Sie nun aber auf diesem Weg auch vorhandene Projekte aktualisieren, dank des „update“-Befehls.

Das Heute-Widget für die Heute-Ansicht am Mac oder iPhone und iPad wurde ebenfalls überarbeitet. Sie erkennen an kleinen Mond-Symbolen zum Beispiel, dass Termine noch am gleichen Abend stattfinden. Sie sehen darüber nun außerdem Checklisten und Erinnerungen und können mit Tortengrafiken den Fortschritt Ihrer Projekte nachverfolgen.

Performance optimiert, auch für große Projekte

Sie nutzen Things besonders umfangreich? Die Entwickler versprechen Ihnen, dass selbst die Arbeit mit mehreren tausend Aufgaben jetzt schneller funktionieren soll, vor allem unter iOS. Darüber hinaus wurden die Ladezeiten beim Start der App verkürzt, indem das Erstellen sich wiederholender Aufgaben beschleunigt wurde.

Things 3.5 bietet noch viele weitere Änderungen, die wir an dieser Stelle nicht alle aufführen wollen. Wenn Sie aktiver Things-Nutzer sind, freuen Sie sich schon einmal auf diesen Mittwoch. Vermutlich im Laufe des Abends werden die Updates in den App Stores von Apple zum Download bereitstehen.

