Smart Home liegt derzeit voll im Trend. In viele Bereiche unseres Zuhause sind die vernetzten Geräte schon vorgedrungen. Besonders beliebt sind dabei die intelligente Thermostate, die stets für angenehme Temperaturen sorgen und gleichzeitig bares Geld sparen können. Der europäische Marktführer tado° hat nun, nach Siri und Alexa, die Unterstützung für Google Home angekündigt. Daraus ergibt sich auch eine interessante Tatsache.



Nachdem die Thermostate von tado° im letzten Jahr fit für Apples HomeKit / Siri und Amazons Alexa gemacht wurden, folgt in diesem Sommer auch der dritte Sprachassistent: Google Home. Somit werden nun die drei wichtigsten Assistenz-Systeme unterstützt und erlaubt gibt damit dem Nutzer nicht nur die richtige Heizungssteuerung an die Hand, sondern auch freie Auswahl der Steuermethode. Mit Google Home kann etwa das Heizkörper-Thermostat bequem und einfach per Sprache geregelt werden, während man etwa mit der iPhone-App den Überblick über einzelne Räume und die Heizkosten behalten kann.

Aus der Ankündigung lässt sich noch mehr herauslesen. Google veröffentlichte Google Home bereits im letzten Jahr in den USA und kündigte später auf der deutschen Website einen Release für „demnächst" an. Seither ist relativ ruhig um den intelligenten Lautsprecher geworden. In letzter Zeit kam jedoch das Gerücht auf, dass Google Home im August in Deutschland erscheinen könnte. Auch der neue CEO von tado°, Toon Bouten, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns, Google Home bald in Deutschland zu begrüßen.“

Für Google Home wird es allerdings höchste Zeit in weitere Regionen vorzustoßen, da mit Apples HomePod ab Dezember ein dritter großer Anbieter den Markt betreten wird.