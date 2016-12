(Bild: Sebastian Schack)

Vorab: Ja, es wäre nett, wenn es in iOS einen Schalter gäbe, mit dem man die Synchronisierung der Anruf-Historie unterbinden könnte. Vielleicht wäre ein solcher Schalter sogar angebracht.

Ganz sicher nicht angebracht ist der Aufschrei, den es gab, als dieses ach so geheimste Geheim-Geheimnis, jetzt endlich von Elcomsoft aufgedeckt wurde! Welch detektive Meisterleistung! Und welch ein Skandal! Natürlich speichert Apple die Anruf-Liste und synchronisiert sie. Und das muss doch auch jedem klar gewesen sein, der nur drei Minuten darüber nachgedacht hat, wie wohl eben diese Liste getätigte und entgangener Anrufe vom alten iPhone auf das neue iPhone kommt. Oder weshalb sie auf allen Geräten praktisch immer auf demselben Stand ist. Das passiert nämlich nicht wirklich magisch. Es sieht nur so aus.

Als nächsts veröffentlicht Elcomsoft vermutlich den nächsten großen Skandal. Denn mit dem iCloud-Mailpostfach geht Apple nämlich ganz ähnlich um! Auch hier ist man zu geizig, um auf echte Magie zu setzen und synchronisiert die Mails von iPhone, iPad und Mac einfach so und ohne doppelte Nachfrage über die eigenen Server und legt dabei sogar Backups an!

Und überhaupt: Etwas, das Apple selbst im eigenen Security White Paper veröffentlich hat (und das nicht gerade erst gestern) als große Entdeckung zu feiern… es muss wohl das verspätete Sommerloch sein…

Deshalb jedenfalls gleich Apples Ambitionen in Sachen Sicherheit und die bislang unbestrittene Positionierung gegenüber von Facebook in Google in Sachen Datensicherheit in Frage zu stellen, halte ich für völlig abwegig und übertrieben. Auch wenn mehr natürlich immer geht.

Sebastian Schack