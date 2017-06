11.06.2017 - 15:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Jabra hat mit dem Speak 710 eine mobile Freisprechlösung mit Bluetooth und USB, die nicht nur für Telefonkonferenzen gemacht ist sondern auch für die Wiedergabe von Musik geeignet sein soll. Auf Wunsch können auch mehrere der Freisprecheinrichtungen im Raum für ein Gespräch verwendet werden.



11.06.2017 - 15:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Jabra Speak 710 (Bild: Jabra)

Jabra Speak 710 (Bild: Jabra) 1 /2

Die mobile Freisprecheinrichtung Jabra Speak 710 ist vornehmlich für Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern an einem Ort gedacht. Der Hersteller gibt an, dass ein Gerät für bis zu sechs Teilnehmer geeignet ist - mehr passen vermutlich auch nicht an einen Tisch mit dem kleinen runden Gerät in der Mitte. Das Gerät verfügt über einen Akku mit 15 Stunden Laufzeit, einem omnidirektionalem Mikrofon und einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 30 Metern.

Der Anschluss erfolgt entweder per Bluetooth mit iPhones, iPads oder natürlich auch anderen Smartphones, etwas mit Android-Betriebssystem oder Notebook. Alternativ kann die Telefonspinne auch per USB an Notebooks und PCs angeschlossen werden.

Wer eine größere Runde für eine Telefonkonferenz einberuft, kann ein zweites Speak 710 aufbauen und mit dem ersten Gerät schnurlos koppeln. So lässt sich logischerweise die Teilnehmerzahl von Telefonkonferenzen an einem Ort auf bis zu zwölf Personen erhöhen.

Das Speak 710 kann entweder auf den Tisch flach hingelegt werden oder mit dem eingebauten Ständer auch schräg genutzt werden.

Das Jabra Speak 710 soll ab sofort für rund 330 Euro erhältlich sein.