31.12.2017 - 19:04 Uhr Geschrieben von Christian Steiner

Die Ausstellungshalle der Techcrunch Disrupt Berlin 2017 versammelte die Start-ups der Zukunft. Hier gab es informelle Gespräche und Demos. Diese zehn Start-ups und Apps sind uns besonders aufgefallen.



Byrd (Bild: Screenshot)

In der Start-up-Alley versammelte sich eine Vielzahl junger Unternehmer und präsentierten ihre Ideen, Demos und Apps. In typischer Messeatmopshäre entstanden interessante Gespräche, nicht selten führten die Firmenchefs durch ihre eigenen Produkte. Dabei standen Themen wie zum Beispiel Kryptowährungen ganz oben im Kurs. Skurrile Exponate wie den Bitcoin Miner, der gleichzeitig als Heizung funktioniert, gab es ebenfalls zu begutachten. Viele Start-ups und Apps konzentrierten sich stärker auf den Einsatz im Unternehmen oder als Schnittstelle zu anderen Produkten.

Für den Endanwender gab es aber ebenfalls einige interessante Produkte zu begutachten – viele davon wenige Monate jung, die meisten noch nicht einmal auf dem deutschen Markt erhältlich. Daher sind die hier vorgestellten Highlights keine abschließenden Tests, sondern nur erste Eindrücke vielversprechender Ideen. Eine Übersicht aller Aussteller finden Sie unter startupalleyberlin17.techcrunch.com.

Byrd

Die Idee: Breaking-News mit dem iPhone erstellen und Geld verdienen

Byrd (Bild: Screenshot)

Bei besonders eiligen Nachrichten sind iPhone-Nutzer oftmals durch Zufall schneller am Ort des Geschehen als klassische Reporter. Mit Byrd können Sie Fotos und Videos aufnehmen und einsenden. Nachrichtenagenturen dürfen diese dann nutzen. Für ein verwendetes Foto zahlt Byrd 15 Euro, für ein Video 30 Euro. Bisher nur in Dänemark populär beziehungsweise mit dänischen Medienpartnern.

Web: byrd.news

Mailbuttler

Die Idee: Umfangreiches Plug-in für Apple Mail und Gmail

Mailbuttler (Bild: Screenshot)

Mit Mailbuttler erweitern Sie Apples Mail-App beziehungsweise Googles E-Mail-Service. Sie können E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt verschicken oder eintreffende Nachrichten per Snooze-Funktion für einen späteren Zeitpunkt vormerken. Die Trackingfunktion zeigt Ihnen an, ob der Empfänger Ihre Mail schon gelesen hat. Leider gibt es noch keine mobile Version von Mailbuttler.

Web: mailbutler.io

Peddler

Die Idee: KI-Bot verbindet Shops mit Kunden und liefert so Rabatte

Peddler (Bild: Screenshot)

Peddlers Idee klingt komplizierter als sie eigentlich ist: Mithilfe eines KI-Bots verbinden sich Händler und Kunden. Je mehr Kunden für ein Produkt gefunden werden, desto größer fallen die Rabatte aus. Dabei können Sie ein Produkt direkt kaufen oder abwarten, bis der Preis auf einen bestimmten Punkt fällt. Fällt er nicht, gibt es keinen Kauf für Sie. Händler sparen so teure Werbemaßnahmen.

Web: peddler.com

Spendee

Die Idee: Finanzenverwaltung mit iPhone, Mac & Co.

(Bild: Screenshot)

Spendee kümmert sich um Ihre Finanzen. Mit einer direkten Bankanbindung verfolgen Sie Ihre Einzahlungen und Ausgaben in der iPhone-App. Sie können Sparziele festlegen und den Sparverlauf einsehen. Manche Funktionen sind nur im Abo enthalten. Für 2,99 US-Dollar pro Monat schalten Sie diese frei. Besonders die Datenauswertung macht einen vielversprechenden Eindruck.

Web: spendee.com

Flitto

Die Idee: Übersetzungen durch Maschinen und Menschen

Flitto kombiniert Mensch und Maschine, um verschiedene Sprachen zu übersetzen. Nutzer können Texte eintippen, einsprechen oder Fotos machen. Ein Algorithmus kümmert sich dann um die Übersetzung. In besonders kniffligen Fällen können aber auch andere Nutzer diese Übersetzung anfertigen und erhalten dann Punkte. Oder Sie beauftragen direkt einen Übersetzer für besonders wichtige Dokumente.

Web: flitto.com

Homebeat.live

Die Idee: Netzwerk für ganze Wohnhäuser

Spendee (Bild: Screenshot)

Heimautomation ist ein wachsendes Feld. Doch was, wenn Sie gar kein Eigenheim besitzen, sondern in einem Mietshaus wohnen? Wie sollen die Gemeinschaftsräume automatisiert werden? Hierum will sich Homebeat.live als Schnittstelle zwischen Hausverwaltung und Mietern kümmern. Fällt etwa der Fahrstuhl aus, erhält jeder Mieter eine Nachricht. Mieter können sich auch untereinander austauschen.

Web: homebeat.live

Like Locals

Die Idee: Das „Tinder“ für Rucksackreisende

Homebeat.live (Bild: Screenshot)

Wer viel mit dem Rucksack reist, spart gern unterwegs. Die besten Spar- und Reisetipps stehen selten in Reiseführern, sondern stammen von Ortsansässigen. Genau diese beiden Gruppen will Like Locals verbinden. Die App funktioniert wie Tinder. Statt Dates stehen hier jedoch Reisetipps und Bekanntschaften im Vordergrund. Könnte die Lücke zwischen Couchsurfing und Tinder schließen.

Web: likelocals.co

Striply

Die Idee: Comics erstellen mittels Emojis

Like Locals (Bild: Screenshot)

Der Siegeszug der Emojis ist unaufhaltsam. Besonders beliebt sind die kleinen Smileys in Chat-Apps. Mit Striply gibt es eine weitere Messenger-App, die aber voll und ganz auf Emojis setzt. Sie chatten hier nicht mit Text, sondern mit Comic-Bildern. Diese erstellen Sie automatisch mithilfe von Emojis. Ihr Comic-Avatar übernimmt den Gesichtsausdruck der Smileys. Eine witzige App für Jung und Alt.

Web: strip.ly

Two Degrees

Die Idee: Netzwerk, das Nutzer über gemeinsame Bekannte verbindet

Striply (Bild: Screenshot)

Über gemeinsame Freunde entstehen oft neue Freundschaften. Das dachten sich auch die Entwickler von Two Degrees und entwickelten dafür eine eigene eine App. Mit Ihrem Facebook-Koto melden Sie sich an. Die App verknüpft Sie dann anhand Ihrer Freundesliste mit anderen Nutzern. Bisher gibt es zwar kaum Nutzer in Deutschland, Two Degrees dürfte aber großes Potenzial in Großstädten besitzen.

Web: twodegrees.io

Timecake

Die Idee: Kalender-App mit neuartiger Ansicht

Two Degrees (Bild: Screenshot)

Kalender-Apps gibt es viele. Fast alle konzentrieren sich auf eine chronologische Listenansicht des Tages und Ihrer Termine. Timecake versucht es neu: Anstatt Listen gibt es hier Kreisdiagramme. Damit erkennen Sie sofort, wie viel Zeit Sie für welche Aufgaben benötigen. Gruppen-Kalender können Sie dabei ebenfalls erstellen. Der Timebot macht intelligente Vorschläge für Verabredungen und freie Termine.

Web: timecake.me