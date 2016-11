15.11.2016 - 16:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Was die Hardware angeht, war die iPhone-7-Keynote im September eher unspektakulär. So gut wie alle Details sind bereits im Vorfeld in der Gerüchteküche aufgekocht worden. Dennoch wusste Apple zu überraschen und lud sich Nintendo ein. Bei der Gelegenheit wurde Super Mario Run für iOS angekündigt. Nun gab Nintendo einen Preis und einen Veröffentlichungstermin bekannt. Am 15. Dezember ist es soweit und der Preis liegt bei 9,99 Euro.



15.11.2016 - 16:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Super Mario Run (Bild: Nintendo)

Das hätte bis vor kurzem keiner für möglich gehalten: Nintendo gibt sein Zugpferd aus der Hand und veröffentlicht Super Mario auf dem iPhone und iPad. Genau das ist passiert und Super Mario Run wurde auf der September-Keynote für das Weihnachtsgeschäft für iOS angekündigt. Nun hat Nintendo weitere Details veröffentlicht.

Super Mario Run kommt Mitte Dezember

Am 15. Dezember werden Mario-Fans aus dem App Store für iPhone, iPad und iPod touch herunterladen können. Der Kaufpreis in Höhe von 9,99 Euro ist dabei einmalig zu zahlen in Form eines In-App-Kaufs. Denn das Spiel an sich ist als Testversion kostenlos.

Super Mario Run ist auf allen iPhone, iPad und iPod touch lauffähig, die iOS 8.0 oder neuer verwenden. Die Veröffentlichung findet am 15. Dezember gleichzeitig in 151 Ländern oder Regionen statt. Neben Deutsch unterstützt das Spiel auch verschiedene andere Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch und traditionelles Chinesisch.

Nintendo tat sich schwer mit Portierungen

Dass Nintendo Super Mario auf das iPhone bringt, ist für die Japaner so etwas wie eine Revolution, die den neu eingeschlagenen Weg aufzeigt. Bislang war der Hersteller davon überzeugt, dass man seine Marken auf seiner eigenen Hardware halten sollte. Mit nachlassender Nachfrage an stationären Konsolen und steigender Beliebtheit von Smartphones erscheint es nur logisch, bekannte Franchises auf Plattformen anzubieten, die eine weite Verbreitung haben. Einen ersten Schritt in die Richtung ging Nintendo bereits mit Pokémon Go im Sommer dieses Jahres.