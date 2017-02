25.02.2017 - 09:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Zubehörhersteller Pad & Quill hat mit dem „Leather Apple Pencil Grip” ein ungewöhnliches Accessoire für den Eingabestift für das iPad Pro vorgestellt. Es soll einen besseren Halt vermitteln.



25.02.2017 - 09:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Leather Apple Pencil Grip (Bild: Pad & Quill)

Leather Apple Pencil Grip (Bild: Pad & Quill) 1 /2

Der Leather Apple Pencil Grip von Pad & Quill wird an den Eingabestift von Apple gesteckt. Die zweiteilige Lederhülle soll eine bessere Handhabung des Stifts erlauben, der aufgrund seines glatten Kunststoffgehäuses relativ wenig Halt für die Finger beziehungsweise die Hand bietet.

Eine Lederhülle soll das ändern. Ein Teil umschlingt den Stift dort, wo man ihn mit den Fingern festhält, ein anderer Teil oben dort, wo ein Radiergummi wäre. Im oberen Teil ist ein Clip befestigt, der es erlaubt, den Stift beispielsweise in der Hemmtasche zu fixieren. Von Haus aus fehlt dem Apple-Eingabegerät ein Futteral und eine solcher Clip.

Wie die anderen Produkte von Pad & Quill ist auch der Apple Pencil Grip aus amerikanischen Leder gefertigt.

Der Apple Pencil wurde zusammen mit dem iPad Pro 12,9 Zoll vorgestellt und funktioniert auch auf dem neuen iPad Pro 9,7 Zoll, das Apple im vergangenen Jahr vorstellte. Die Stifteingabe wird von Künstlern und anderen Nutzern besonders aufgrund ihrer Reaktionsgeschwindigkeit gelobt und auch die Ergonomie wird als gut beurteilt.

Die Lederummantelung gibt es in drei verschiedenen Farben für jeweils rund 50 US-Dollar. Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen. Die Auslieferung soll im April 2017 starten.



Angeblich will Apple schon im März diesen Jahres die zweite Generation des Stifts vorstellen. Neuerungen sollen die Verlängerung der Batterielaufzeit sowie mit einer Verbesserung der Präzision und Reaktion umfassen. Daneben tauchte bereits 2015 ein Patent auf, das auf die Nutzung am Mac beziehungsweise mit dem Magic Trackpad erlaubt.