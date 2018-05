16.05.2018 - 15:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit einigen Tagen testet Valve eine Neuerung am Steam Controller. Mit einer Beta des Steam-Clients lässt sich der Controller nun auch via Bluetooth Low Energy (LE) mit anderen Geräten wie einem iPhone oder iPad verbinden. Diese Funktion ist deshalb wieder aktuell, da das Unternehmen in der kommenden Woche die Steam-Link-App veröffentlichen wird, die aus Ihrem iOS-Gerät ein echtes Gaming-Talent macht.

Valve kündigte an, dass ab nächster Woche Steam Link auch als App im App Store verfügbar sein wird. Steam Link wird aktuell bereits dazu verwendet, dass Steam-Spiele von Ihrem Mac (oder PC) via Steam-Link-Box im heimischen Netzwerk auf einem TV gestreamt und gespielt werden können. Die neue App treibt das Konzept auf ein neues Level und ermöglicht Ihnen komplexe Spiele auf Ihrem iPhone oder iPad zu spielen. Auch hier funktioniert dies nur im selben WLAN und benötigt dazu einen separaten Controller. Steam Link für iOS wird dann auch MFi-Controller wie den SteelSeries Nimbus unterstützen. Zudem wird der Steam Controller ebenfalls kompatibel sein. Dazu gab man kürzlich eine Beta für den Steam Client frei, der den Controller um Bluetooth LE für die Nutzung an iOS-Geräten erweitert.

Bluetooth LE am Steam Controller aktivieren - So geht's

Schritt 1: Starten Sie Steam auf Ihrem Mac

Schritt 2: Klicken Sie in der Menüleiste auf „Steam > Preferences“

Schritt 3: Wählen Sie aus der Seitenleiste „Account“ aus und drücken Sie dann unter „Betateilnahme“ auf „Ändern“

Schritt 4: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen dann „Steam Beta Update“ aus, bevor Sie „OK“ anklicken

Schritt 5: Starten Sie nun Steam neu

Schritt 6: Verbinden Sie Ihren Steam Controller per Kabel mit Ihrem Mac

Schritt 7: Öffnen Sie erneut „Steam > Preferences“ über die Menüleiste

Schritt 8: In der Seitenleiste wählen Sie nun „Controller“ aus und klicken auf „Allgemeine Controllereinstellungen“

Schritt 9: Wählen Sie nun den Steam Controller aus und klicken Sie rechts auf „Bluetooth FW“

Schritt 10: Installieren Sie die Firmware

Schritt 11: Entfernen Sie Ihren Controller von Ihrem Mac

Schritt 12: Verbinden Sie den Controller mit Ihrem iOS-Gerät, indem Sie ihn mit (Y) + Steam-Taste in den Kopplungsmodus versetzen.

Nützliche Tastenkombinationen für den Steam Controller

(Y) + Steam-Taste: Bluetooth LE Kopplungsmodus aktivieren

(B) + Steam-Taste: Bluetooth LE aktivieren

(X) + Steam-Taste: Controller mit neuen Receiver koppeln

(A) + Steam-Taste: Controller in Receiver-Modus versetzen

Weiterführende Informationen zur Kopplung finden Sie auch auf der offiziellen Website (Link).

