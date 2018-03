Die Brille projiziert den Sound direkt ins Ohr des Trägers (Bild: Bose)

Wer an die Firma Bose denkt, hat direkt hochwertige Lautsprecher und Kopfhörer vor Augen. Bisher setzte das amerikanische Unternehmen auf HiFi-Komponenten, überrascht nun aber mit dem Prototypen einer AR-Sonnenbrille. Um guten Sound geht es dennoch.

Immer mal wieder bieten Konzerne einen Einblick in ihre aktuellen Entwicklungsarbeiten, wenn diese nicht gerade Apple heißen. Zwar gibt es auch vom iPhone- und Mac-Produzenten seit einige Zeit das Gerücht, dass auch Apple an einer eigenen AR-Brille arbeiten würde, doch bisher zeigten nur Unternehmen wie Intel und Microsoft ihre aktuellen Prototypen. Am Wochenende zog nun überraschend der HiFi-Hersteller Bose nach.

Auf dem South-by-Southwest (SXSW), einer Mischung aus Festival, Konferenz und Fachmesse in Austin, stellte Bose eine Sonnenbrille mit Augmented-Reality-Funktion vor. Engadget testet das Gerät in einem YouTube-Video. Anders als bei bisherigen solcher Brillen, verfügt der Prototyp von Bose weder über eine Kamera, noch projiziert er Bilder auf die Brillengläser oder in das Auge. Stattdessen erweitert das Brillengestell die reale Umgebung um akustische Informationen. So können zum Beispiel Öffnungszeiten von Geschäften und Restaurant abgefragt werden, indem die Brille doppelt angetippt wird und diese dann dem Träger per Sprachausgabe vorträgt. Durch eine Kopplung mit dem Smartphone und dessen GPS, weiß das Gerät genau wo sich der Nutzer befinden und kann die entsprechenden Informationen abrufen. Die akustischen Signale werden direkt auf die Ohren des Träger gerichtet und können so von der Außenwelt kaum wahrgenommen werden.

Bisher handelt es sich bei Bose AR nur um einen Prototypen. Ob, wann und zu welchem Preis die smarte Sonnenbrille für Endkunden verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Interessierte Drittentwickler und Start-Ups können über die Bose-AR-Platform aber bereits jetzt Anwendungen für die Brille entwickeln.



