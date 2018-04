24.04.2018 - 16:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Spotify hat heute ein großes Event in New York abgehalten und stellte dort die neueste Version der App. Diese überrascht mit einigen interessanten und vor allem kostenlosen Funktionen, die in Kürze für alle Nutzer bereitstehen werden. Neben einer Lockerung für neue Musik darf man sich auf einen deutlich niedrigeren Datenverbrauch beim Streaming freuen. Damit soll das mobile Datenvolumen entlastet werden.

Auf dem heutigen Presseevent in New York hat Spotify den Druck auf Apple Music gehörig verstärkt. So bietet man in der neuen Version der App nicht mehr nur Wiedergabelisten an, die zufällig wiedergegeben werden, sondern erweitert die um weitere Playlists wie Discover Weekly, die nun nicht mehr nur zufällig wiedergegeben werden können. Unter diesen Wiedergabelisten sollen sich auch personalisierte Listen befinden, die sich an die Hörgewohnheiten des Nutzers anpassen. Ersten Aussagen zufolge soll dies ähnlich funktionieren wie bei Apple Music. Hier wählt man bei der Ersteinrichtung ebenfalls Musikrichtungen und Künstler aus, die einem gefallen. Basierend auf diesem ersten Feedback werden dann Vorschläge gemacht. Jedoch soll der On-Demand-Zugriff auf 15 Wiedergabelisten beschränkt sein. Weitere sind möglich, aber unterliegen dann der zufälligen Wiedergabe.

Here it is: Spotify’s new free app on mobile. You can listen on-demand to about 15 of Spotify’s most popular playlists (including Discover Weekly). Rest is still on shuffle. Spotify says it negotiated new deals with the labels to make this happen. $SPOT pic.twitter.com/Famy3UXXKw — Alex Heath (@alexeheath) April 24, 2018

Als zweite große Neuerung kündigte man eine Verbesserung der Streaming-Leistung an. Dazu will Spotify in der neuen Version einen Low-Data-Mode einführen, der den Datenverbrauch unterwegs um bis zu 75 Prozent reduzieren soll. Dadurch möchte man das Streaming unterwegs stärken. Laut dem Unternehmen sollen in den USA rund 50 Prozent der Nutzer für Spotify auf das WLAN vertrauen. In Mexico und Brasilien liegt die Zahl sogar bei etwa 70 Prozent, während in Vietnam gar 80 Prozent nur im WLAN Musik über Spotify bezogen wird.

