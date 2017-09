Apple Music hat schon seit einiger Zeit eine eigene Anbindung an iMessage. In iOS 11 kommt nächste Woche zusätzlich die Möglichkeit hinzu, Freunden direkt in Apple Music zu folgen und zu sehen, was diese hören. Spotify zieht nun nach und lässt 30-Sekunden-Schnippsel von Musikstücken per iMessage mit Kontakten teilen.

Die iMessage-App von Spotify hat eine eigene Suchfunktion (Bild: Screenshot)

Der Empfänger kann 30 Sekunden des Songs direkt in iMessage hören (Bild: Screenshot) 1 /2

Aus der App von Spotify heraus, ließen sich Songs schon immer per iMessage teilen. Allerdings musste man dazu über den Teilen-Button in der App den entsprechenden Song mit iMessage verschicken. Der Empfänger konnte sich das Stück erst in der Spotify-App anhören. Dieser Umweg fällt nun weg, zumindest für 30 Sekunden-Schnippsel.

Song direkt in iMessage suchen und abspielen

Im App Store für iMessage ist ab sofort auch Spotify vertreten. Sollten Sie die App bereits auf ihrem iPhone nutzen, müssen Sie sie nicht mehr installieren. Die iMessage-Anwendung ist Teil der Haupt-App. Wollen Sie einen Song mit einem Kontakt teilen, reicht es nun iMessage zu öffnen, im App-Reiter die Spotify-App anzuklicken und den entsprechenden Song im sich öffnenden Fenster zu suchen. Der Empfänger kann dann direkt 30 Sekunden des Songs in iMessage hören. Soll der ganze Song abgespielt werden, muss in die Spotify-App gewechselt werden. Versand und Empfang funktionieren sowohl mit einem kostenlosen Account, als auch mit einem Abo.

Apple Music bietet ebenfalls eine iMessage-Erweiterung an. Diese kann aber nur die zuletzt gespielten Songs anzeigen und besitzt keine Suchfunktion. Apple setzt ab iOS 11 lieber auf Profile in Apple Music, über die Freunde und Bekannte sehen können, welche Playlisten man geteilt hat und welche Alben oder Songs einem gefallen.