US-Baseball wird in Deutschland kaum beachtet, obwohl die Sportart durchaus spannend und auch skandalbehaftet sein kann. Das aktuelle Beispiel um die Boston Red Sox bestätigt das. Ihnen wird vorgeworfen, im Spiel gegen ihre Erzrivalen, die New York Yankees, verbotenerweise Handzeichen des anderen Teams elektronisch an die eigenen Spieler weitergegeben zu haben.

Eigentlich bleibt keine Zeit um beim Baseball auf die Uhr zu schauen. (Bild: Screenshot MBL.com - mockdrop.io)

Wie die renommierte New York Times berichtet, nutzen die Spieler aus Boston dafür scheinbar verbotenerweise die Apple Watch. Beim Baseball gibt der Fänger (Catcher) seinem Werfer (Pitcher) vor dem Wurf Handzeichen um zu bestimmen, welcher Wurf genau durchgeführt wird. Der Schläger (Hitter) des gegnerischen Teams steht mit dem Rücken zum Fänger und kann so eigentlich nicht erkennen, welche Handzeichen dieser an den Werfer weitergibt. Würde er die Handzeichen kennen, könnte er sich auf den Wurf einstellen und so seine Chancen erhöhen den Ball mit dem Schläger zu treffen.

Lesetipp

iOS 11 Beta verrät: Apple Watch unterstützt viele neue Sportarten

Die jüngsten iOS 11 Betas und die HomePod Firmware haben bereit zahlreiche von Apples Plänen verraten, doch nun gibt es auch zur Apple Watch... mehr

Wie genau die Red Sox die Handzeichen nun per Apple Watch an ihren Schläger weitergegeben haben ist unklar. Auf den Videoaufnahmen des Spiels ist zu sehen, wie der Trainer Nachrichten auf seiner Watch empfängt und dieser weiterleitet. Ob dann der Hitter zum Beispiel per Nachricht oder Vibrationen die Informationen erhielt ist nicht bekannt. Eigentlich reicht die Zeit zwischen Handzeichen des Catchers und Wurf nicht um einen Blick auf das Handgelenk zu werfen und eine Nachricht zu lesen. Dennoch werfen die Yankees den Red Sox Betrug vor und der Chef der amerikanischen Baseballliga bestätigte, das eine Untersuchung gegen die Mannschaft aus Boston eingeleitet wurde. Die eigentliche Weitergabe von Handzeichen ist im Baseball nicht verboten, allerdings darf sie nicht elektronisch stattfinden. Ob es eine Bestrafung geben wird und wie diese ausfallen wird ist noch unklar.