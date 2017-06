Als Mac-Gamer haben Sie aktuell Grund zur Freude, da wieder sehr namhafter Nachschub geliefert wurde. Gestern wurde die umfangreiche Erweiterung „Morrowind“ für das Onlinerollenspiel „The Elder Scrolls Online“ veröffentlicht und seit heute gibt es das neue „Warhammer 40,000: Dawn of War III“

„Elder Scrolls Online“ (ESO) wird durch das neue Kapitel „Morrowind“ auch für Mac-Gamer umfangreich erweitert. Sie bekommen einerseits mit „Vvardenfell“ (kein Schreibfehler) das größte Gebiet zum Erkunden bereitgestellt, das seit der Veröffentlichung von ESO zum Rollenspiel hinzugefügt wurde. Kennern des Rollenspiel-Franchise dürfte „Vvardenfell“ aber aus „The Elder Scrolls III“ bekannt vorkommen.

Ebenfalls neu mit „Morrowind“ kommt die neue Klasse der „Hüter“. Es handelt sich dabei um einen Charakter, der über naturbasierte Magie verfügt. Gleichzeitig ist der Hüter, die erste neue Klasse seit Veröffentlichung von ESO.

Zu guter Letzt bringt „Morrowind“ auch Abwechslung in das Gameplay. Denn das Kapitel integriert den neuen PvP-Modus „Schlachtfelder“. Bei diesem neuen Modus kämpfen drei Teams zu je vier Teilnehmern in einer arenaartigen Umgebung gegeneinander.

Das Upgrade bekommen Sie auf Valves Steam-Plattform derzeit zum Preis von 39,99 Euro.

Warhammer 40,000: Dawn of War III jetzt neu für Mac und Linux

Darüber hinaus hat sich Feral Interactive der Aufgabe angenommen, die neue Episode „Dawn of War III“ aus dem Warhammer-40.000-Universum für macOS und Linux zu portieren. Das Spiel ist auf Steam bereits seit April für Windows verfügbar. Sollten Sie diese Version bereits besitzen, können Sie sie dann auch am Mac oder auf Ihrer Steam Machine installieren. Es kostet 59,99 Euro.

Dawn of War III richtet sich einerseits an Fans des „Warhammer 40.000“-Franchise, andererseits an Gamer, die gerne einen Echtzeit-Strategie-Mix spielen. Drei Fraktionen kämpfen gegeneinander um den Machterhalt, nachdem auf der Welt Acheron eine katastrophale Waffe gefunden wurde.