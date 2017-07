09.07.2017 - 10:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple soll nach einem Gerücht beim iPhone 8 eine Farbrevolution starten. Das Smartphone soll in drei Farben und einer spiegelartigen Rückseite erscheinen. Wie Twitter-Leaker Benjamin Geskin behauptet, will Apple damit an die alten iPods erinnern.



(Bild: Benjamin Geskin / Twitter)

Nach einem Bericht von Benjamin Geskin will Apple beim iPhone 8 nur drei Farben anbieten. Die vierte Option ist im Grunde genommen keine Farbe sondern eine Hochglanz-Silberrückseite, die wie ein Spiegel aussieht. Das klingt fast so, als ob das iPhone 8 das spiegelähnliche Glas-Design der alten iPod-Modelle erhältlich.

Geskin behauptet, diese Information von einer Quelle erhalten zu haben, die direkten Zugang zu Apple hat. Allerdings ist er mit dieser Behauptung nicht allein. Auch der allgemein als zuverlässig angesehene Ming-Chi Kuo von KGI behauptet, dass das iPhone 8 in weniger Farben als üblich zur Verfügung gestellt wird. So solle ein exklusiverer Eindruck entstehen. Von der spiegelähnliche Option erwähnte Kuo allerdings nichts.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 8, 2017

Relativ klar ist, dass Apple das iPhone 8 in Schwarz anbieten wird, weil dies am besten zum OLED und den Aussparungen passt, die für das Mikrofon und den Lautsprecher sowie für die Kamera erforderlich sind. Nur was wären die zwei weiteren Farben? Weiß und Gold? Oder Gold und Roségold?

In einigen Berichten zum iPhone 8 wird zudem davon ausgegangen, dass Apple Touch ID gar nicht mehr einbaut sondern sich nur noch um die neu entwickelte Gesichtserkennung verlässt, die mit zusätzlichen Sensoren realisiert wird, die das Antlitz des Nutzers in 3D scannen.