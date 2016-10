17.10.2016 - 15:51 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Sonnet hat eine neue Variante seines Echo 15+ Docks angekündigt. Das Gerät ist im Grunde genommen ein universell nutzbarer Hub, der via Thunderbolt 2 mit dem Mac oder einem passenden PC verbunden wird und dann weitere Schnittstellen wie Firewire oder USB zur Verfügung stellt. Jetzt neu ist eine Version, die ohne optisches Laufwerk daherkommt. Der freigewordene Platz kann dann für eine zusätzliche Festplatte genutzt werden.



17.10.2016 - 15:51 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Sonnet Echo 15+ (Bild: Sonnet)

Thunderbolt wurde 2011 erstmals in Macs verbaut und sollte die Schnittstelle für die Zukunft sein. Entsprechendes Zubehör konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen, was vor allem an der weitestgehenden Mac-Exklusivität liegt. Von Sonnet gibt es viele Geräte, die von der Schnittstelle Gebrauch machen. Sie richten sich vor allem an professionelle Anwender. Das Echo 15+ Dock bekommt nun einen Neuzugang.

Sonnet Echo 15+ auch ohne optisches Laufwerk

Das Sonnet Echo 15+ ist von der Sache her eine Docking Station, die Thunderbolt 2 verwendet. Mit nur einem Kabel wird das Dock mit dem Mac oder dem PC verbunden. Das Ganze lässt sich mit einem Hub vergleichen, der weitere Schnittstellen anbietet, beispielsweise einen Netzwerkanschluss, USB-Anschlüsse, Firewire, eSATA, Thunderbolt und Klinkenbuchsen. Außerdem können Festplatten darin verbaut werden, auf die mit dem Computer zugegriffen werden können.

Neu ist ein Modell, das ohne optisches Laufwerk ausgeliefert wird. Je nach Modell war bislang ein DVD-Brenner, ein Blu-ray-Laufwerk oder ein Blu-ray-Brenner verbaut. Anstelle dessen kann eine dritte Festplatte oder SSD mit einem Formfaktor von 2,5 Zoll verbaut werden.

Lesetipp So leistungsstark könnte Thunderbolt 3.0 werden Mit bis zu 40 Gbps doppelt so schnell und dabei halb so energieintensiv wie Thunderbolt 2 soll dessen von Intel für 2015 geplante Nachfolger mit... mehr

Das Echo 15+ ohne optisches Laufwerk ist ab sofort verfügbar und kann laut Hersteller im Fachhandel bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 455 Euro käuflich erworben werden. Die Versionen mit DVD- oder Blu-ray-Laufwerk bleiben weiterhin im Programm.