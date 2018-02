25.02.2018 - 15:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: MacX/Screenshot: Mac Life)

Fans großer Smartphones warten schon seit der Veröffentlichung des iPhone X im September auf die Nachricht, dass Apple auch ein iPhone X Plus baut und nun scheint der Traum wahr zu werden: Es sind Display-Teile eines größeren Modells aufgetaucht.

In mehreren Berichte haben wird darauf hingewiesen, dass Apple ein größeres 6,5-Zoll-Modell im iPhone X-Design plant. Jetzt sind in den MacX-Foren ein paar Bilder aufgetaucht, von denen behauptet wird, dass es sich um Display-Elemente des iPhone X Plus handelt, genauer gesagt um das Display und den Digitizer, die aus einem LG-Werk in Vietnam stammen sollen.

Das Gerät scheint deutlich größer zu sein als das aktuelle 5,8-Zoll iPhone X. Die Kerbe scheint ungefähr gleich groß, wenn nicht sogar etwas kleiner zu sein. Es gab schon einmal Gerüchte, nach denen das iPhone 2018 eine kleinere Kerbe bekommen werde.

Am unteren Rand des Displays befindet sich ein Flexkabel mit einer aufgedruckten Teilenummer, das mit den von Apple verwendeten Zahlenformaten der Vergangenheit übereinstimmt. Es gibt auch Angaben zu einer Produktionswoche: Es soll die 46. Woche 2017 sein. Demnach handelt es sich um einen Probelauf für die Produktion neuer Komponenten.

Das zweite Bild zeigt zusammengesetzte Digitizer- und Displayteile für das mutmaßliche iPhone X Plus.

Ein Analyst von KGI hat behauptet, dass Apple dieses Jahr drei neue iPhones auf den Markt bringt, die ein iPhone X-ähnliches Design aufweisen sollen. Neben einer verbesserten Version des aktuellen iPhone X soll darunter das 6,5-Zoll-Modell sein. Darüber hinaus soll ein 6,1-Zoll großes iPhone mit LCD statt OLED-Bildschirm kommen.

Später wurde berichtet, dass LG im Jahr 2018 OLED-Lieferant für Apple sein wird, was bestätigt, dass diese Bilder aus einem LG-Werk in Vietnam stammen. Für das iPhone X ist Samsung der exklusive OLED-Lieferant.

Diese Bilder sollten mit Skepsis behandelt werden, aber sie stimmen mit dem überein, was KGI und andere Quellen gesagt haben. Diese Bilder sind zweifellos das erste von vielen Teillecks, die wir erwarten können, bis Apple offiziell im September seine neue iPhone-Linie enthüllt.

