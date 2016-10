Weihnachten steht im Oktober nur vor der Tür, wenn Sie im Supermarkt die Marzipankugeln, Spekulatius (langes U) oder Lebkuchen nicht ignorieren können. Doch es gibt Leute, die relativ frühzeitig Geschenke für ihre Liebsten kaufen, oder sich selbst. Wenn Sie an einem iPhone 6s interessiert sein sollten, dann bekommen Sie heute die Möglichkeit, es so günstig wie nie zuvor zu kaufen.

iPhone 6s (Bild: CC0)

Der Mobilfunk-Reseller Mobilcom Debitel hat im Rahmen seines Sonntagskrachers ein tolles Angebot für Apple- und vor allem iPhone-Fans in petto. Das 6s-Modell aus Cupertino wird in der Variante mit 32 GB Speicher für günstige 559,99 Euro angeboten. Bei Apple selbst zahlen Sie für das iOS-Gerät mindestens 649 Euro, also beinahe 100 Euro mehr. Zusätzlich erhalten Sie ein kostenlosen Schutzglas für das Display des Smartphones mitgeliefert. Das Angebot ist, wie bei anderen Sonntagskrachern, in limitierter Stückzahl zu haben. Schnell sein lohnt sich also.

Was kann das iPhone 6s?

Für knapp 560 Euro bekommen Sie ein tolles Smartphone. Es bietet Ihnen ein 4,7 Zoll großes Retina-Display, 3D Touch, sowie eine eine 12-Megapixel iSight Kamera auf der Rückseite und eine 5-Megapixel FaceTime HD-Kamera mit Display-Blitz auf der Vorderseite. Die rückseitige Kamera war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine der besten Smartphone-Kameras. Sie wurde zwar mittlerweile von weiteren Smartphone-Kameras vom Thron gestoßen, unter anderem von derjenigen im iPhone 7, doch noch immer befindet sie sich im DxOMark in den Top 5. Im iPhone 6s werkelt außerdem Apples A9 Chip, ein 64-bit-Aggregat, das prima mit dem neuen iOS 10 auskommt.

Mobilcom Debitel bietet Ihnen das Gerät in den Farben „Spacegrau“ und „Silber“ an. Dazu gibt es, wie erwähnt, ein transparentes Schutzglas von Networx. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.