Auf der CES 2017 in Las Vegas wurde mit dem BACtrack Skyn ein neues Wearable vorgestellt, zum Messen des Blutalkohols. Spezielle Armbänder für die Apple Watch wurden außerdem vorgestellt, mit denen sich der Blutalkoholpegel über die Smartwatch aus Cupertino messen lassen soll.

BACtrack Skyn am Armband einer Apple Watch (Bild: BACtrack)

Skyn von BACtrack kann wahlweise auch einzeln als Armband getragen werden. Doch es gibt Optionen, bei denen es als Armband für die Apple Watch getragen werden kann. Es misst passiv und regelmäßig Werte über die Haut aus und überwacht so den eigenen Metabolismus. Träger bekommen sehr viele Details über den Stoffwechsel angezeigt und können nach einigem Tragen auch nachempfinden, wie Ihr Körper Alkohol abbaut. Denn dies ist bei jedem Menschen individuell verschieden. Über eine spezielle App für die Apple Watch kann der Träger oder die Trägerin jederzeit „beinahe in Echtzeit“ den Blutalkoholwert abrufen.

Das Zubehör soll in der Basisversion zum Preis von 99 US-Dollar angeboten werden und noch in der zweiten Jahreshälfte 2017 in den Handel kommen. Das Gerät wird selbst über einen Akku mit Energie gespeist und kommuniziert per Bluetooth mit der Apple Watch.

Apple Watch sendet Alarm, wenn man Pegel überschreitet

Welche Annehmlichkeiten bietet das System außerdem? Man kann sich per akustischem Alarm oder Vibration informieren lassen, wenn man einen gewissen Alkoholpegel überschritten hat, oder aber, wenn man wieder darunter liegt. Da das Gerät auch Änderungen analysiert, kann man mit ihm auch kurzfristige Prognosen erhalten. Trinkt man beispielsweise gerade Alkohol, wird man ablesen können, wie dieser sich ungefähr in den nächsten Stunden auf den Blutalkoholwert auswirkt.

BACtrack ein alter Bekannter

BACtrack bietet schon jetzt auch ein Atemanalyse-Gerät als iPhone-Zubehör an, das eine Integration auch in HealthKit bietet und mit dem sich per „Pusten“ der Alkoholwert messen lässt. Die Werte von BACtrack Skyn sollen jedoch über einen Zeitraum hinweg deutlich genauere Werte liefern.