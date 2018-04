25.04.2018 - 14:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Es ist gar nicht so lange her, da geriet die Social-Media-Plattform Snapchat für sein Redesign in die Kritik vieler Nutzer. Dennoch konnte das Unternehmen hinter der App viele neue Nutzer für sich gewinnen. Bald könnte es eine weitere große Änderung geben. Einem aktuellen Bericht zufolge soll Snap eine Überarbeitung der Stories planen und bereits erste Tests durchführen. Aktuell soll nur eine kleine Gruppe das Redesign ausprobieren können.

Laut Recode wird Snapchat bald große Änderung des Redesigns rückgängig machen. Die überarbeitete Design sorgte nämlich Anfang des Jahres bei vielen Nutzer für Unmut. Aus der „Entdecken“-Ansicht wurde nämlich nämlich Nutzerinhalte vollständig verbannt, sodass dort nur Stories von Medienunternehmen und Berühmtheiten zu sehen sind. Die erneute Überarbeitung soll diesen Umstand entschärfen und durch „normale“ Nutzer generierte Inhalte zurück in die „Entdecken“-Ansicht bringen.

Wie in dem Screenshot zusehen ist, werden die Bereiche nun getrennt voneinander angezeigt, wobei die Inhalte von Freunden stets am oberen Rand zu finden sind. Erst darunter sind die abonnierten Kanäle zu finden. In einem weiteren Bereich erhalten Sie Vorschläge auf Basis Ihrer Gewohnheiten und können so neue Inhalte und Kanäle entdecken.

Gegenüber Recode gab Snap auch ein Statement zu den potentiellen Änderungen ab. Darin heißt es, dass man „immer auf die Community hört“ und Tests durchführt, um stets das bestmögliche Erlebnis für die Nutzer zu gewährleisten.

Unkar ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings, ob und wenn ja, wann man des neue Design für alle Nutzer freigeben wird. Nicht jeder Test wird schlussendlich auch verwirklich beziehungsweise für die breite Masse eingeführt. Zuvor experimentierte das Unternehmen schon mit veränderten Reihenfolgen und anderen kleineren Features. Jedoch fanden die Tests immer nur in kleinen Gruppen statt.

