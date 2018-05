iPhone X (Bild: Apple)

​iPhone X im März weiter vor Galaxy S9. Das Marktforschungsunternehmen Counterpoint legt eine neue Analyse der Verkaufszahlen von Smartphones vor. Konkret werden die Zahlen für den März 2018 verglichen. Das Face-ID-Smartphone landet vor allen anderen Geräten auf Rang 1, mit deutlichem Abstand. Das iPhone 8 Plus kommt auf den zweiten Platz. Problematisch für Samsung allerdings ist, dass das Galaxy S9 und S9+ sich nur genauso gut verkauften wie Apples iPhone 7.

Es ist drei Monate her, als das Galaxy S9 auf den Markt kam. Mittlerweile bekommen Sie das Smartphone mit Glück sogar schon für unter 600 Euro. Die Preissenkung entsteht nicht nur aus freien Stücken, sondern ist ein betriebswirtschaftliches Mittel, um die Verkäufe anzukurbeln. Da ist ein Werbespot, in dem Samsung das Gerät als Alternative für das iPhone 6 positioniert, schon ein subtiler Hilferuf des Herstellers.

iPhone X doppelt so oft verkauft wie Galaxy S9?

Eine neue Analyse von Counterpoint für den März 2018 legt nahe, dass das iPhone X sich mehr als doppelt so oft verkaufte wie das Galaxy S9. Denn Apples Face-ID-Gerät kam in dem Monat auf 3,5 Prozent Marktanteil. Das S9 erzielte lediglich 1,6 Prozent. Zählen Sie das Galaxy S9+ dazu, das ebenfalls 1,6 Prozent Marktanteil erreichte, kommt diese Modell-Reihe auf immerhin 3,2 Prozent.

Aber das iPhone 10 auf diese Weise zu vergleichen macht wenig Sinn. Wenn im Herbst dieses Jahr neue Geräte auf den Markt kommen und Apple dann zwei Face-ID-Modelle mit OLED-Display anbietet, müsste man deren Marktanteile dann auch noch zusammenrechnen.

Auswertung von Verkaufszahlen von Smartphone-Modellen im März 2018 (Bild: Counterpoint Research)

iPhone fünfmal in den Top 10

Doch Samsung hat ein ganz anderes Problem. Denn es verkauft vor allem an der profitablen Spitze nicht nur nicht genug Geräte, sondern bekommt zunehmend Konkurrenz.

Denn Apple ist mit seinen iPhones insgesamt fünfmal in den Top 10 vertreten, Samsung aber nur dreimal. Doch neben dem S9 und S9+ findet sich nur noch das J7 Pro auf Rang 9. Dieses Smartphone kostet im Einzelhandel nur 220 Euro. Im April bestätigte eine Analyse abermals, dass Android-Hersteller weltweit kaum Geld mit dem Verkauf der Geräte verdienen. Es gibt zwar sehr viele davon. Doch die bringen den Firmen nicht annähernd so viel Profit wie der iPhone-Hersteller mit seinen Geräten verdient. Das liegt nicht nur an den vermeintlichen Premium-Preisen Apples. Denn das Galaxy S9 kostet zur Einführung ebenfalls knapp 900 Euro. Doch weil sich die Geräte schlechter verkaufen, sinkt der Preis sehr schnell und die Marge gleich mit.

Xiaomi und Oppo vor Samsung

Schlimmer dürfte für Samsung aber sein, dass Xiaomi das Redmi 5A und Oppo das A83 ebenfalls häufiger verkauften. Beide erzielten mit Ihren Geräteverkäufen jeweils 1,8 Prozent Marktanteil.

