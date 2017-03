10.03.2017 - 13:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das eigene Zuhause in ein smartes Domizil zu verwandeln, kann eine echte Herausforderung sein. Das weis auch Fertighaus-Spezialist WeberHaus und daher integriert man bereits seit einiger Zeit mit WeberLogic 2.0 und der zugehörigen MyHomeControll-App eigene Haussteuersysteme. Ab sofort bietet das Unternehmen auch die tiefe Integration von HomeKit in seinen Fertighäusern an, sodass Sie zur Steuerung nur die Home-App benötigen.



In den letzten Jahren unternahmen viele Hersteller den Versuch eigene Standards durchzusetzen und scheiterten dabei vor allem an der Erweiterbarkeit. Auch die Fertighäuser von WeberHaus waren hier keine Ausnahme, da sie auf die Smart-Home-Steuerung WeberLogic 2.0 samt MyHomeControll-App setzten. Eine Erweiterung um neue Geräte wie Türschlösser, Bewegungsmelder, Kameras oder anderen Smart-Devices gestaltete sich als ziemlich aufwendig. Umso erfreulicher ist es daher, dass das Unternehmen schlüsselfertige Häuser mit HomeKit-Integration anbietet. Klaus-Dieter Schwendemann von WeberHaus sagt hierzu: „Apple HomeKit ist die Steuerungslösung der Wahl für Haushersteller auf der ganzen Welt und liefert eine einfache und sichere Smart Home-Lösung für künftige Hauskäufer."

Vor allem die hohe Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern ist dabei ein großer Plus-Punkt. Daneben ist die einfache und sichere Einrichtigung via Home-App sehr komfortabel und ermöglicht eine spätere Erweiterung um neue Geräte. Damit ist auch die Sprachsteuerung mittels Siri möglich, um die Fußbodenheizung, Jalousien oder das Lichtsystem einfach auf Zuruf mit der eigenen Sprache zu bedienen.

Bereits in diesem Jahr sollen die HomeKit-Fertighäuser von WeberHaus auf den Markt kommen. Wer sich ein eigenes Bild von der Integration und Funktionsweise machen möchte, der kann die Hausausstellung „World of Living" in Rheinau-Linx besuchen.