02.11.2016 - 22:07 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Barricade XL, so der Name des neuen Bluetooth-Laufsprechers mit vielen Extra-Funktionen von Skullcandy, ist ab sofort erhältlich. Auf der CES im Januar wurde das Gerät angekündigt und kann ab sofort geordert werden. Besondere Features: Der Lautsprecher ist vor Wasser geschützt, kann schwimmen und ist stoßfest. Man kann ihn also überall verwenden, was ihn für einen Outdoor-Einsatz prädestiniert.



Skullcandy Barricade XL (Bild: Skullcandy)

Voller Sound voraus – ob zu Hause oder unterwegs, der Skullcandy Barricade XL fühlt sich überall wohl. Das Gehäuse ist gegen Stöße geschützt, kann schwimmen und ist gegen eindringendes Wasser nach IPX7 geschützt. Garantiert ist also ein Untertauchen für mindestens 30 Minuten in einer Wassertiefe von einem Meter.

Skullcandy Barricade XL mit 10 Stunden Akkulaufzeit

Was man beim Outdoor-Einsatz selbstverständlich nicht gebrauchen kann, sind Kabel. Deshalb gibt es keine: Der Lautsprecher wird mit Bluetooth angesprochen und kann damit so gut wie alle Audio-Informationen von Bluetooth-fähigen Geräten wiedergeben. Ein Stromkabel wird laut Hersteller erst nach 10 Stunden Betrieb benötigt.

Die Reichweite beträgt dabei bis zu 10 Metern. Es können sich sogar mehrere Nutzer mit einem Lautsprecher verbinden. Alternativ können auch mehrere Lautsprecher untereinander verbunden werden. Das geht wahlweise mit Bluetooth oder via Kabel.

Das Design ist eher schlicht und klassisch gehalten, viel Wert wurde auf eine robuste Konstruktion gelegt. Darüber hinaus bietet der Skullcandy Barricade XL viele Funktionen. Mit der integrierten Fernbedienung können Anrufe entgegengenommen, die Lautstärke angepasst oder die Musik vorgespult werden. Dafür muss die Tonquelle, zum Beispiel das Smartphone, nicht berührt werden.

Skullcandy hat den Lautsprecher auf der CES 2016 vorgestellt. Er kann jetzt käuflich erworben werden. Er ist im Online-Shop des Herstellers zu einem Preis von 129,99 Euro in zwei Farben zu haben.