17.03.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

ColorWare hat angekündigt, dass das Unternehmen eine limitierte Auflage eines Aufkleber-Sets auf den Markt bringen will. Damit kann man dem iPhone 7 und 7 Plus, iPhone 8 und 8 Plus und iPhone X den Look des iPhones der ersten Generation verpassen.

Erinnert sich noch jemand an das iPhone der ersten Generation? Die Rückseite zwar zweifarbig: Ungefähr drei viertel glänzten aluminiumfarben, der untere Teil war schwarz. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Mittlerweile sehen die iPhones ganz anders aus, aber das lässt sich ändern.

Chlorware hat ein Aufkleber-Set angekündigt, mit dem man auch die modernsten iPhones ungefähr wieder so aussehen lassen kann wie das Original iPhone, das am 9. November 2007 in Deutschland auf den Markt kam.

ColorWare möchte diesem historischen Ereignis mit der Limited Edition Original iPhone Skin eine Hommage erweisen. ColorWare sagt, dass die einteiligen matten Skins aus 3M Vinyl gefertigt sind.

Die Skins sind für jeweils 19 US-Dollar für eine begrenzte Zeit erhältlich. Sie werden voraussichtlich in drei bis fünf Werktagen verschickt, teilte der Hersteller mit.

Steve Jobs stellte das iPhone am 9. Januar 2007 auf der Macworld Conference & Expo in San Francisco vor. Anfang Juni 2007 kündigte ein Fernsehspot den Verkaufsbeginn in den USA für den 29. Juni 2007 an. Das Gerät wurde am ersten Tag in rund 200 Apple Stores und etwa 1800 Läden des Telekomanbieters AT&T Wireless verkauft. iPhones mit 4 GByte großem Speicher kosteten 499 US-Dollar, die 8-GByte-Versionen wurde für 599 US-Dollar verkauft.

