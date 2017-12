15.12.2017 - 21:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Eine neue Patentanmeldung zeigt, dass Apple daran arbeitet, Siri und ihre Kernkompetenzen zu verbessern. So soll der Sprachassistent flüstern, wenn der Benutzer ebenfalls leise mit seinem iPhone, iPad oder der Apple Watch redet.



15.12.2017 - 21:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: CC0 )

Apple meldete das Patent für eine flüsternde Siri ursprünglich 2016 an, doch es wurde erst jetzt vom US-Patent- und Markenamt veröffentlicht. Im Wesentlichen deckt das Patent ab, wie Siri erkennen kann, wenn ein Benutzer flüstert und anschließend alle ihr Antworten flüstert.

Apple teilt in der Patentschrift mit, dass der Asssistent eine geflüsterte Spracheingabe erkennen und eine geflüsterte Sprachausgabe liefern soll. Apple gibt auch einige Anwendungsfälle für ein solches Feature zum Besten. So schreibt das Unternehmen zum Beispiel, dass es in einer Bibliothek verwendet werden könnte, in der "lautes Sprechen verboten ist". Natürlich zitiert Apple auch die Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre einer solchen Funktion. Wenn ein Benutzer in der Lage wäre, Siri zu flüstern und der Assistent zurückflüstert, würde dies theoretisch bedeuten, dass sensiblere Informationen über den Sprachassistenten ausgetauscht werden könnten.

Die zentrale Idee des Patents ist, dass Siri in der Lage wäre, zu erkennen, wenn ein Benutzer flüstert, was wahrscheinlich eine herausfordernde Funktion wäre, die es zu implementieren gilt. Dazu müssten die verwendeten Geräte in der Lage sein, Amplitude und die Frequenzmuster zu messen.

Darüber hinaus deutet das Patent darauf hin, dass Siri sogar den vom Benutzer verwendeten Ton erkennen und in einem ähnlichen Ton antworten könnte. Allerdingt bedeutet weder ein erteiltes Patent noch eine Patentanmeldung, dass Apple dieses Feature tatsächlich implementieren wird.

Es gibt zahllose Patente, die nur die Konkurrenz behindern sollen, einen bestimmten Lösungsweg zu nutzen.