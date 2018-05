Design bei Hochhaus in Dubai wie iPod nano. Ein Gebäude in Dubai ist aus zweierlei Sicht erstaunlich. Zum einen wird das Haus 2018 endlich fertiggestellt – 12 Jahre nach dem Baubeginn. Zum anderen soll der technisierte Bau mit 24 Stockwerken sich im Design an Apples iPod nano orientieren. Das jedenfalls behauptet der Architekt des Gebäudes, James Law.