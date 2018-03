Kommt das nächste iPhone X auch in Gold? (Bild: Apple)

​iPhone X Plus in Gold. Auf dem YouTube-Kanal ConceptsiPhone wurde jetzt ein Trailer vorgestellt. Darin zu sehen ist ein Konzept des iPhone X Plus, das auch in einer dritten Farbvariante auftaucht. Neben den aktuellen Farben „Silber“ und „Space Grau“ ist dies dann „Gold“. Tatsächlich aber glänzt nur der Metallrahmen ein wenig golden und ist aber die Rückseite hinter Glas eher Ocker gefärbt.

Natürlich gibt es Nutzer, die Interesse an einem „goldenen“ iPhone haben. Apple selbst hat dies erfahren, als es mit Blick auf den Markt in China vor Jahren diese Farbe in sein Portfolio aufnahm. Das iPhone 5s war das erste Apple-Smartphone, das es auch in Gold gab. Kurz nachdem Apple die Farbvariante vorstellte, fügte auch Samsung seinem damaligen Galaxy S4 eine solche Farbvariante hinzu.

iPhone X Plus in Gold?

Doch Apple hat auch erfahren, dass in China vor allem große Smartphones gefragt sind. Je größte, je besser, quasi.

Gerüchteweise bringt Apple nun in diesem Jahr ein weiteres X-Modell heraus, ein X Plus mit noch größerem OLED-Display und noch höherer Auflösung. Das aktuelle iPhone X gibt es nur in Silber und Space Grau. Für die kommende Generation wird vermutet, Apple würde auch eine goldene Farboption anbieten. Wie das ausschaut, präsentiert ein Video von ConceptsiPhone auf YouTube.

