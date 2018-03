Scheinbar ist es gelungen die Code-Sperre zu umgehen (Bild: Smartmockups)

Bereits mehrmals baten Strafverfolgungsbehörden Apple um Hilfe bei der Entzerrung von iPhone-Modellen von Straftätern. Der Konzern weigert sich bisher mit dem Hinweis, so die Sicherheit aller Nutzer zu gefährden. Scheinbar braucht es die Hilfe Apples in Zukunft gar nicht mehr.

IT-Sicherheit ist eines der Verkaufsargumente von Apple und besonders iOS galt lange Zeit als kaum, bzw. mit jedem Update noch schwerer zu knacken. Hacker, Jailbreaker, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsfirmen bissen sich regelmäßig die Zähne daran aus. Doch damit scheint es zumindest für iOS 11 nun vorbei zu sein. Erst vor wenigen Tagen behauptete die israelische Firma Cellebrite Zugriff auf gesperrte iOS-Geräte zu haben, nun berichtet das Wirtschaftsmagazin Forbes über eine weitere Firma. Auch Grayshift aus den USA soll ein Unlock geglückt sein, ein entsprechendes Tool bietet die Firma nun an.

Günstig wird es nicht

Grayshift soll es möglich sein iOS 10 und 11 zu entsperren, iOS 9 soll noch folgen. Dabei ist egal auf welchem iPhone die Software läuft, selbst ein iPhone X soll sich entsperren lassen. Wie genau die von Apple eingerichteten Sicherheitsmechanismen umgangen werden ist nicht bekannt. Vermutlich aber durch eine Brute-Force-Attacke, also das durchprobieren möglicher Code-Kombinationen, obwohl dies eigentlich unter iOS unmöglich sein soll. Das unter dem Namen GrayKey verkaufte Tool soll Polizei und andere Sicherheitsbehörden in der kleineren Version 15.000 US-Dollar kosten. Damit würden sich laut Entwickler bis zu 300 iOS-Geräte entsperren lassen. Die unlimitierte Version kostet mit 30.000 US-Dollar sogar das Doppelte, gibt Grayshift an.

