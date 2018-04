24.04.2018 - 19:49 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



24.04.2018 - 19:49 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat heute ein neues Sicherheitsupdate für macOS High Sierra 10.13.4 veröffentlicht, das fast einen Monat nach der Veröffentlichung der ersten Version von macOS High Sierra 10.13.4 erscheint. Es behebt mehrere schwere Fehler, die es Angreifern ermöglichen, Zugriff auf den Mac zu bekommen. Es empfielt sich daher, das Update so schnell wie möglich zu installieren.

Das neue macOS High Sierra Sicherheitsupdate kann direkt aus dem Mac App Store oder über die Software-Update-Funktion im Mac App Store auf allen kompatiblen Macs, auf denen bereits macOS High Sierra läuft, heruntergeladen werden.

Das Sicherheitsupdate verpasst macOS High Sierra keine neue Versionsnummer sondern wird als Security Update 2018-001 bezeichnet. Laut Apples Veröffentlichungsnotizen wird das Security Update 2018-001 für alle Anwender empfohlen und soll die Sicherheit von macOS verbessern. Das Update behebt zwei Sicherheitslücken im Zusammenhang mit dem Crash Reporter und LinkPresentation, die beide genutzt werden könnten, um Zugriff auf einen Mac zu erhalten.

Ein Safari 11.1-Update mit Korrekturen für einige WebKit-Schwachstellen ist ebenfalls enthalten. Weitere Informationen zu den Inhalten des Sicherheitsupdates dürften in einigen Stunden in Apples Support-Dokumentbereich erscheinen. In wenigen Wochen wird zudem macOS High Sierra 10.14 erwartet. Dieses geplante Betriebssystem-Update enthält die Funktion Nachrichten in der iCloud, die auch für iOS 11.4 geplant ist.

Das Feature, das in den vorherigen Betas enthalten war, aber später zurückgezogen wurde, soll nun entgültig erscheinen. Das vorherige Update auf MacOS High Sierra 10.13.4 beinhaltet die Unterstützung für externe Grafikprozessoren (eGPUs) sowie Business Chat in Nachrichten und einige andere Bugfixes und kleinere Funktionsverbesserungen sowie Sicherheitsupdates.

