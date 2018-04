Macs lassen sich - wenn nicht gerade eine Sicherheitslücke nicht gefixt wurde, nicht so einfach hacken. Zudem erfordern die meisten Versuche einen physischen Zugriff auf die jeweilige Maschine. Der Angreifer muss sie im Fall von MacBooks also öffnen. Hier setzt Ex-NSA-Mitarbeiter Patrick Wardle mit seiner Sicherheitsanwendung an. Diese warnt per iOS-App, wenn jemand das MacBook öffnet.