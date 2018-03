16.03.2018 - 18:23 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat schon wieder eine neue iOS-Beta veröffentlicht. Nur drei Tage nach der vorherigen Testversion ist die sechste Beta-Version des künftigen iOS-11.3-Updates für Entwickler veröffentlicht worden. Auffällige Änderungen gegenüber der Beta 5 sind bisher nicht bekannt.

Registrierte und zahlende Entwickler können die neue iOS 11.3 Beta 6 im Developer Center oder over-the-air herunterladen, sobald das entsprechende Konfigurationsprofil aus dem Developer Center auf dem jeweiligen iOS-Gerät installiert wurde.

iOS 11.3 ist ein größeres Update, das zahlreiche neue Funktionen enthält, wie z.B. Messages in der iCloud um Nachrichten über Geräte hinweg zu synchronisieren, und ARKit 1.5, eine neue Version von ARKit, die in der Lage ist, unregelmäßig geformte Oberflächen genauer abzubilden, Bilder zu erkennen und Objekte auf vertikalen Flächen wie Wänden zu platzieren.

Zudem soll es für das iPhone X vier neue Animoji und eine Ergänzung der Health-App geben. Seit dem Erscheinen der iOS 11.3 Beta 2 gibt es außerdem Funktionen zur Anzeige des Akkuzustands und die Möglichkeit, eine etwaige Drosselung des Systems wieder zurückzunehmen. Dies gilt nur für iPhones - bei iPads wurde keine Drosselung vorgenommen.

Die Betas von iOS 11.3 und tvOS 11.3 enthielten bis vor kurzen eine Unterstützung für AirPlay 2. Diese neue Funktion wurde jedoch in iOS 11.3 und tvOS 11.3 Beta 3 wieder entfernt. iBooks hatte in den vorherigen Betas das "i" aus seinem Namen verloren, doch seit der Beta 4 ist es wieder da. Weshalb Apple hier den Kurs geändert hat, wurde bislang nicht kommuniziert. iOS 11.3 wird nach Angaben von Apple im Frühjahr 2018 veröffentlicht. Der Frühling beginnt am 20. März, so dass das durchaus noch Zeit für eine weitere Beta ist, wenn man es ganz genau nimmt

Mit großer Sicherheit gibt iOS 11.3 Beta 6 bald auch für öffentliche Betatester, eventuell noch im Laufe des Abends.

