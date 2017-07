Die Schweizer wollen den Deutschen Mac-Nutzern jetzt auch unter die Arme greifen. Denn LMP hat ganz aktuell darüber informiert, dass sein Zubehör, das „Bluetooth Keypad 2“ nun auch in Deutschland im Handel verfügbar ist. Es handelt sich dabei um einen per Bluetooth mit dem Mac koppelbaren Ziffernblock im Alu-Design.

Bluetooth Keypad 2 mittels Connector am Magic Keyboard verbunden (Bild: LMP)

Apple hat sicherlich vor kurzem seine eigene Bluetooth-Tastatur mit Ziffernblock vorgestellt. Dies hat Fans viel zu lange gedauert. Deswegen hat sich in den letzten Jahren ein Geschäft mit passendem Zubehör etabliert. Der Schweizer Anbieter LMP lässt sich durch Apples neues Magic Keyboard mit Ziffernblock nicht schrecken und bringt nun sein „Bluetooth Keypad 2“ in Deutschland auf den Markt.

Ans Magic Keyboard „anschließen“

Wenn Sie bereits ein Magic Keyboard besitzen, ohne Ziffernblock, und die Investition in das neue Modell scheuen, möchte LMP Sie gerne für das „Bluetooth Keypad 2“ interessieren. Es ergänzt kabellos den Ziffernblock und passt, dank seines Alu-Designs, prima zu den vorhandenen Komponenten Apples. Die zusätzliche Ziffernblock-Tastatur umfasst 23 Tasten und wird kabellos via Bluetooth 3.0 mit Ihrem Mac gekoppelt. Der Chipsatz stammt von Broadcom und soll die weitgehende Kompatibilität auch bei älteren Mac gewährleisten. Entsprechend wird das Keypad 2 von Macs mit OS X 10.5 oder aufwärts unterstützt.

Ein „Connector“ lässt Sie das Zubehör zudem nahtlos an das Magic Keyboard von Apple anschließen. Sie sorgen so für einen einheitlichen Look am Arbeitsplatz. Der Hersteller verspricht deshalb auch, sich für das Produkt minutiös am Design Apples orientiert zu haben. Allerdings ist das Zubehör nur aus Kunststoff gefertigt und bietet lediglich einen „Alu-Look“. Das „Bluetooth Keypad 2“ wiegt 107 Gramm und misst 112 x 114 x 13 mm.

Neben den eigentlichen Zifferntasten finden Sie darauf die Taste fürs Gleichheitszeichen, sowie Befehlstasten, Tab, Clear und Enter. Die meisten der Funktionen können Sie auch unter Windows einsetzen. Im Keypad 2 ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 350 mAh Kapazität integriert. Der wird über den Micro-USB-Port mit neuer Energie versorgt. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Sie bekommen das „Bluetooth Keypad 2“ von LMP für knapp 50 Euro inklusive Versandkosten. In Deutschland wird das Zubehör derzeit bei Comspot, Cancom und Cyberport vertrieben.

