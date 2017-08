Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo ermöglichen es klugen Köpfen, ihre Visionen mithilfe von Privatpersonen zu finanzieren. Nicht selten entstehen so Produktinnovationen, die einen Blick auf künftige Trends ermöglichen. Wir stellen monatlich die interessantesten aktuellen Tech-Gadgets für Sie zusammen.

Samsara (Bild: Hersteller)

Samsara

Der Samsara (vgl. Artikelbild) würde wohl das optimale Gepäck für James Bond darstellen. Denn der smarte Aluminium-Rollkoffer strotzt nur so vor Technik: Versucht jemand, ihn zu entwenden oder gar unberechtigt zu öffnen, sendet er augenblicklich eine Nachricht ans iPhone und blinkt futuristisch. Die interne Batterie lädt Smartphones bis zu zehnmal auf oder versorgt das MacBook per USB-C unterwegs mit Strom. Öffnen Sie den 4 Liter fassenden Samsara im dunklen Hotelzimmer, geht automatisch seine LED an, um im Innenraum Licht zu spenden. Fehlt nur noch ein Martini-Schüttler!

Preis: 399 US-Dollar

Web: www.samsaraluggage.com

Evapolar

Evapolar (Bild: Hersteller)

Jeder Mensch hat sein ganz individuelles Klimaempfinden – der eine mag es kühler, der andere wärmer. Der „Personal Air Cooler“ von Evapolar versorgt genau einen Arbeits- beziehungsweise Schlafplatz mit seinem eigenem Klima und reguliert Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Gesteuert wird das smarte Gerät mithilfe von Apples HomeKit-App per iPhone und iPad. Zum Aufatmen!

Preis: 179,99 US-Dollar

Web: www.evapolar.com

Kevlar Cable 20,000 Bends

Kevlar Cable 20.000 Bends (Bild: Hersteller)

​Da kann die Hardware noch so schön, wertig und vor allem teuer sein: Die Kabel sind meist der Schwachpunkt. Das Kevlar Cable will diesen ausbessern und ummantelt die Verbindung zum Netzteil in einem eigenen Webverfahren mit der synthetischen Faser, die als besonders bruch- und dehnungssicher gilt. Das Kevlar-Kabel gibt es in Versionen für Micro-USB- und USB-C-Schnittstellen.

Preis: 15 US-Dollar

Web: www.bit.ly/kevlar-cable

Biki

Biki (Bild: Hersteller)

Wenn Sie ein Fisch wären, mit was würden Sie am liebsten spielen? Klar, mit anderen Fischen! Dachte sich auch Robosea: Die Chinesen verpackten ihre erste Unterwasserdrone in das Gewand eines … Fisches, richtig! Die 4K-Kamera umschifft laut Hersteller auch noch selbstständig eventuelle Hindernisse, taucht bis zu 60 Meter tief, schwimmt mit 55 Dezibel recht geräuschlos umher und kehrt nach getaner Arbeit automatisch zum Ausgangsort zurück. Wenn sie nicht ein Weißer Hai schluckt.

Preis: ab 1024 US-Dollar

Web: www.mybiki.com

Laer

Laer (Bild: Hersteller)

Wie tragen Sie Ihr MacBook am häufigsten mit sich herum? Wahrscheinlich in einer Tasche! Das Laer-Laptop-Case lädt Ihr Equipment dabei ganz nebenbei mit neuer Energie auf. Dafür bietet die funktionell gestaltete Notebook-Tasche einen MagSafe-Anschluss für MacBooks, einen USB-C-Anschluss für das neue MacBook Pro sowie eine USB-Schnittstelle für iPhone und iPad. Ein Spezialhülle erlaubt sogar das kabellose Laden des iPhone.

Preis: ab 140 US-Dollar

Web: www.igg.me/at/laer

Edge

Edge (Bild: Hersteller)

Um das Benachrichtigungslicht und den „Back-Button“ beneiden viele iPhone-Besitzer ihre Android-Kollegen. Zumindest Ersteres liefert das Edge-Notifikations-LED nach – und zwar in äußerst eleganter Form: Das Case für die iPhone-6- und 7-Serien leuchtet – je nach Benachrichtigung und App – umlaufend in den verschiedensten Farben. Die Konfiguration erledigen Sie problemlos per App. Man wünscht sich fast, Apple würde diese Idee für die nächste Modellgeneration übernehmen.

Preis: 79 US-Dollar

Web: www.modmyedge.com

Xvida

Xvida (Bild: Hersteller)

Viele Docks für das iPhone sind klobig oder unansehnlich und wandern deshalb allzu oft unter den Schreibtisch. Nicht so das Xvida: Es präsentiert Ihr iPhone 7 wie ein Kunstwerk und ist dabei auch noch ungemein praktisch: Dank einer magnetischen Hülle rastet das Smartphone zum Aufladen automatisch in den Ständer ein, ohne dass Sie es ausrichten müssen. Es ist Apple-konform in den Farben Space-Grau, Silber und Rosé-Gold erhältlich.

Preis: 119 US-Dollar

Web: www.xvida.com