Vielleicht gehören Sie auch zu den ambitionierteren Nutzern des Internets und wollen nicht bloß konsumieren, sondern auch produzieren. Falls Sie auf der Suche nach einem Mikrofon für kleinere Musik- oder Podcast-Aufnahmen sind, sollten Sie einen Blick auf das Samson Meteor werfen.

Samson Meteor in Silber (Bild: Samson)

Das Samson Meteor ist ein USB-Mikrofon, das den sogenannten Popschutz bereits integriert hat. Ebenso können Sie das Gerät über integrierte Standfüße auf vielen Flächen einfach aufstellen. Mit einem USB-Adapter können Sie es beispielsweise am iPhone oder iPad nutzen, um mit Garageband einen Podcast aufzuzeichnen. Am Mac klappt es in der Regel ohne Adapter.

Das Samson Meteor in Silber ist aktuell der Bestseller in der Kategorie „Dynamische Mikrofone“ bei Amazon und stark im Preis reduziert. Kostet das Produkt dort sonst über 117 Euro, bekommen Sie es derzeit für nur 58,00 Euro.

Zum Deal: Samson Meteor USB-Mikrofon bei Amazon reduziert.