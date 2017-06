Wenn Sie sich für Apples Technik interessieren und wenn sich vielleicht Ihr Kind ebenso dafür begeistern lässt, dann bekommen Sie diesen Sommer erneut die Möglichkeit, Ihren Nachwuchs ins „Sommer Camp“ bei Apple zu schicken. Dieses dreitägige Kursangebot in 15 Apple Stores in Deutschland wird 2017 ergänzt durch weitere Angebote für die Kleinsten im Rahmen von „Today at Apple“.

Kinder in Apples Sommer Camp lernen den kreativen Umgang mit der Elektronik aus Cupertino (Bild: Apple)

Apple möchte, dass seine Ladengeschäfte zu Begegnungsstätten werden. Dies hatte sich das Unternehmen bereits unter dem verstorbenen CEO Steve Jobs auf die Fahnen geschrieben und zuletzt mit der Einführung von „Today at Apple“ deutlich umfangreicher in die Realität umgesetzt.

Apple Sommer Camp 2017 und weitere Angebote für Kinder (und Eltern)

In allen 15 Apple Stores in Deutschland wird auch in diesem Jahr ein Sommer Camp stattfinden. Schon jetzt können Sie sich und Ihren Nachwuchs dafür anmelden. Drei Tage lang nehmen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren an Kursen Teil, die helfen sollen, der digitalen Kreativität Ausdruck zu verleihen; Wie alle Angebote von Today at Apple sind auch die Kinder-Workshops kostenlos.

Das Sommer Camp bietet Kurse zum Programmieren, Zeichnen, Musik komponieren und Filme erstellen. Leute vom Fach, die sich mit dem Thema auskennen, leiten Ihre Kinder an, eigene Ergebnisse zu kreieren. In den 90-minütigen „Sessions“ entwicklen sie gemeinsam Charaktere und Geschichten, komponieren dazu die passende Musik und lösen Rätsel. Am letzten Tag werden die Ergebnisse mit den Kameraden, der Familie und Freunden geteilt. Wählen Sie online einen Store in Ihrer Nähe aus, und reservieren Sie sich einen der Plätze.

2017 werden in Apples Sommer Camp Kurse zu diesen drei Themen angeboten:

Spiele und Roboter programmieren,

Figuren gestalten und Musik komponieren und

Geschichten in bewegten Bildern mit iMovie (für iOS).

Zusätzliche Angebote: Kids Hour und Tipps & Tricks

Neben dem Sommer Camp bietet Apple noch weitere Angebote für Kinder an. So gibt es wöchentlich die „Kids Hour“, die jeweils 60 Minuten dauert. Sie umfasst Workshops zum Programmieren mit Sphero-Robotern, Kreieren von Musik mit GarageBand und gemeinschaftliches Erstellen von Filmen mit iMovie.

Produkthinweis Swift 3: Das umfassende Praxisbuch. Apps entwickeln für iOS, macOS und Apple TV. Ideal für Umsteiger von Objective-C Preis: 49,90 €

Darüber hinaus bietet Apple auch täglich Tipps & Tricks für die kleineren und auch große Fans an, die ebenfalls jeweils 60 Minuten dauern. Sie lernen beispielsweise die ersten Code-Zeilen schreiben und können sich Themen wie Foto und Video, Musik, Kunst und Design nähern. Besonders spannend für Kinder ist dabei das Angebot unter dem Titel „Jeder kann Programmieren“. Denn dabei kommt Swift Playgrounds auf dem iPad zum Einsatz, bei dem seit kurzem auch Roboter und Drohnen gesteuert werden können.