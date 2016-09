Wurde Ihre Sendung aufgezeichnet, steht Sie nach der Ausstrahlung für einige Zeit in Ihrem eigenen Videoarchiv in der Cloud zur Verfügung. Sie können die Inhalte dort heraus starten, also streamen, oder herunterladen und wahlweise löschen.

Das Videoarchiv in save.tv. (Bild: Screenshot)

Dabei werden Ihnen die aufgezeichneten Inhalte in Listenform präsentiert. Ein HD-Symbol informiert Sie darüber, ob der Inhalt in HD zum Download oder Streaming vorliegt. Die Information „Schnittliste wird erstellt!“ weist darauf hin, dass das Video erst noch überarbeitet wird. Seien Sie nicht zu ungeduldig: Der Schnitt nimmt einige Zeit in Anspruch. Aber es lohnt sich. Sie können die Sendung mit Werbeunterbrechung jederzeit herunterladen. Die werbefreie Variante steht Ihnen nach einiger Zeit zur Verfügung.