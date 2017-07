21.07.2017 - 10:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im September oder Oktober soll das iPhone 8 zusammen mit weiteren Modellen vorgestellt werden. Auch in diesem Jahr möchte Samsung wieder die Vorreiter-Rolle übernehmen und wird das Galaxy Note 8 am 23. August in New York präsentieren. Nach dem Explosions-Disaster vom letzten Jahr wird erwartet, dass die Südkoreaner mit der neuen Generation auf Nummer sicher gehen und wie beim S8 keine Risiken eingehen werden.



21.07.2017 - 10:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr sorgte das Galaxy Note 7 in verschiedenen Bereichen für Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite gab es großes Lob für das Design und die zahlreichen Funktionen in den Medien und dann kamen die Berichte über explodierende Geräte. Seitdem Verkaufsstopp und dem großen Rückruf war es still um das Note.

Mit dem Galaxy S8 ging man daher bereits einen sicheren Weg und wagte keine großen Experimente. Gleiches wird nun auch für das Galaxy Note 8 erwartet. Samsungs Phablet soll nur wenige Wochen vor dem iPhone 8 vorgestellt werden und könnte mit einen nahezu randlosen Design beeindrucken. Zumindest lässt dies die jüngst verschickte Einladung zu einem Event am 23. August in New York vermuten.

Wie das iPhone 7 Plus und das spekulierte iPhone 8 soll auch das neue Note eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln erhalten. Während sich diese zusammen mit dem Fingerabdruck-Sensor an der Rückseite befinden, soll die Front mit einem großen 6,3-Zoll-Display daherkommen – trotz gleicher Maße wie beim Vorgänger. Die Frontkamera soll wie das S8 über einen Iris-Scanner verfügen. Daneben wird auch Samsungs neuer Sprachassistent Bixby mit von der Partie sein. Gleichzeitig könnte die Funktionalität des S Pen nochmals erweitert werden.