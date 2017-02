21.02.2017 - 17:18 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das Galaxy Note 7 kommt eventuell doch zurück. Samsung will das Gerät mit einem kleineren (und ungefährlichen) Akku in einigen asiatischen Ländern auf den Markt bringen. Damit macht das Unternehmen nicht nur doch noch ein bisschen Geld mit dem gescheiterten Phablet, es löst ganz nebenbei auch noch ein anderes Problem: Wohin mit den 2,5 Millionen zurückgerufenen Geräten?



21.02.2017 - 17:18 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Galaxy Note 7 (Bild: Samsung)

Völlig überraschend will Samsung das Galaxy Note 7 nun doch nicht einfach vergessen machen. Denn das Unternehmen plant offenbar das Galaxy Note 7 in einer „Refurbished-Version“ in Asien auf den Markt zu bringen. Wie viel diese Geräte in Indien, Vietnam oder China dann kosten sollen, ist noch nicht bekannt.

Der Akku des Galaxy Note 7 konnte aufgrund zweier unabhängiger Fehler, die beide mit der Produktion der Batterie zusammenhingen, Feuer fangen oder gar explodieren. Samsung hatte deshalb den Verkauf und die Produktion des Geräts eingestellt. Alle bereits verkauften Geräte wurden zurückgerufen. Erst vor kurzem veröffentlichte Samsung einen Untersuchungsbericht, der mit Unterstützung unabhängiger Experten erstellt wurde, und in dem Samsung die Probleme erklären konnte.

Lesetipp Samsungs Akkufabrik fängt durch Akkubrand Feuer Im chinesischen Tianjin hat einen Gebäudebrand die Feuerwehr auf Trab gehalten. 110 Feuerwehrleute und 19 Löschfahrzeuge waren daran beteiligt.... mehr

Samsung sitzt noch auf 2,5 Millionen Galaxy Note 7

Für diese Untersuchung gingen offenbar 20.000 Einheiten kaputt. Samsung sitzt also noch auf weiteren 2,5 Millionen Galaxy Note 7. Und diese Geräte sollen mit einem neuen, kleineren Akku billiger verkauft werden. Dieser neue Akku soll nur noch eine Kapazität von 3.000 mAh oder 3.200 mAh besitzen. Die originale Batterie des Galaxy Note 7 hatte eine Kapazität von 3.500 mAh. Das war aber offenbar zu viel Energie für die Gehäusegröße des Akkus, was wiederum zu Explosionen führen könnte.