22.12.2016 - 20:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Auf dem iPhone-7-Event wurde Pokémon Go auf der Apple Watch vorgeführt doch dann wurde es still um das Spiel. Kurzzeitig kamen sogar Gerüchte um seine Einstellung auf. Doch jetzt ist es überraschend erschienen!



Pokémon Go für die Apple Watch (Bild: Niantic)

Pokémon Go wurde für die Apple Watch veröffentlicht. Die App wurde schon im September 2016 im Rahmen des iPhone-7-Events vorgestellt, erschien jedoch nicht. Am Wochenende kam sogar das Gerücht aus, dass der Hersteller die Smartwatch-Version zugunsten seiner eigenen Hardware eingestellt oder zumindest zurückgestellt hat. Dem ist nicht so, wie Niantic erbost twitterte.



Doch nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Das Spiel ist da. Pokémon Go für die Apple Watch ist kein Standaloen-Spiel für die Smartwatch. Die App für die Uhr erlaubt es vielmehr, mit dem Spiel zu interagieren, das auf dem iPhone läuft. Dabei werden die Sensoren der Uhr genutzt - denn eure Jagd nach den Monstern wird in Form von körperlicher Aktivität aufgezeichnet. Benachrichtigungen über in der Nähe befindliche Pokémon, PokéStops und Hinweise auf bald schlüpfende Eier und das "Geburtsereignis" selbst erhält der Nutzer auf seinem Handgelenk.

Pokémon kann man mit der Uhr aber nicht fangen - dazu ist nach wie vor das iPhone erforderlich. Schade eigentlich, doch Niantic will vermutlich nicht, dass die Smartphone-App obsolet wird und sie den Akku der Smartwatch in Windeseile leeren. Immerhin hat es Niantic geschafft, noch vor Jahresende eine lauffähige Version des Spiels für die Apple Watch zu veröffentlichen.

Das Unternehmen entwickelt übrigens auch selbst ein Wearable für die Monsterhatz. Pokémon Go ist kostenlos über den iTunes App Store erhältlich und enthält in der neuen Version die Apple-Watch-Integration.