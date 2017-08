01.08.2017 - 21:49 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Polizei in den Niederlanden hat eine Bande rumänischer Dieben verhaftet, die im Verdacht stehen, iPhones im Wert von 500.000 gestohlen zu haben. Dabei haben sie während der Fahrt die wertvollen Smartphones aus LKW gestohlen.



Diebe steigen vom Auto zum LKW um (Bild: Rumänische Polizei / Screenshot: Mac Life)

Die Bande verfuhr stets nach dem gleichen Muster: Zuerst fuhren sie mit einem Auto möglichst nahe an den Lieferwagen heran, dann stieg einer der Gangster aus dem Schiebedach aus und stellte sich auf die Motorhaube. Währenddessen versuchte er, die Tür des LKW zu öffnen. Um nicht von der Motorhaube zu rutschen, wurde ein Teppich ausgebreitet. Sobald die Tür offen war wurde das Diebesgut noch während der Fahrt ausgeladen.

Die Türen der LKW wurden mit Werkzeugen bis hin zur Akkuflex geöffnet. Offenbar bekamen die Fahrer dennoch nichts mit.

Da die Angriffe meistens in der Nacht auf menschenleeren Autobahnen passierten, kam die Polizei den Tätern lange nicht auf die Spur. Nun wurden fünf von ihnen, denen der Diebstahl vorgeworfen wird, in einem Ferienhaus in den Niederlanden verhaftet. Nach einem Artikel der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf war die Bande schon seit Anfang 2015 aktiv und hatte seitdem 17 Lastwagen und Auslieferungsfahrzeuge bestohlen.

In einigen Fällen verwendeten die Räuber ein zweites oder drittes Auto, um den LKW auszubremsen oder zu verhindern, dass der Fahrer die Fahrspuren wechselt.

Die Bande war hauptsächlich in den Niederlanden aktiv. Die Einbruchsmethode ist schon seit dem Jahr 2008 bekannt. In Deutschland wurde lange Zeit LKW-Fahrern nicht geglaubt, dass ihre Fahrzeuge während der Fahrt geleert wurden. Seit 2014 wurden in Belgien und den Niederlanden ähnliche Diebstähle gemeldet. Ob es sich immer um ein und dieselbe Bande handelte, ist noch nicht klar.

Im Mai 2012 veröffentlichte die rumänische Polizei Aufnahmen von einem Versuch, einen LKW aufzubrechen. Die Aktion war nicht erfolgreich und wurde von einem Polizeihubschrauber gefilmt.